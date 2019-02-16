Ученые выяснили, как защитить организм от рака

Американские исследователи из Луисвиллского университета разработали технологию по иммунотерапии рака, с помощью которой можно устранить злокачественные клетки прежде, чем они закрепятся в организме, передает MedicalXpress.

В рамках эксперимента здоровым мышам вводили белок SA-4-1BBL, полученный на основе клонированных последовательностей ДНК. После чего грызунов заражали опухолевыми клетками шейки матки и легких.

В результате SA-4-1BBL через две недели после процедуры демонстрировал впечатляющий результат - раковых клеток в организме животных не было. Эффект от инъекции продолжался в течение восьми недель.

По словам профессора кафедры микробиологии и иммунологии Хавала Ширвана, молекула способна генерировать иммунный ответ на появление редких опухолевых клеток и устранять рак до его минимального распространения.

Специалисты планируют использовать SA-4-1BBL в том числе и для иммунопрофилактики у людей, предрасположенных к раку.

Кстати

Соединения, которые образуются в результате переваривания обычной капусты и капусты кале, а также брокколи, защищают от онкологии, выяснили ученые. Также чемпионами профилактики рака названы чеснок, помидоры, ягоды, грибы, петрушка.