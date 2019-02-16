В Лондоне опять осквернен памятник на могиле Карла Маркса

В Лондоне на кладбище Хайтгейт в субботу был осквернен памятник на могиле, где похоронен политический философ XIX века Карл Маркс. Злоумышленники облили мраморный могильный камень красной краской и написали на нем оскорбительные лозунги.

Как сообщает Reuters, это уже второе осквернение могилы Маркса за последние две недели. Ранее неизвестные преступники разбили монумент молотком и облили красной краской могилу Маркса, его жены и внука, похороненных рядом. Автор "Капитала" жил в Лондоне с 1849 года до своей смерти в 1883 году.

Кладбище Хайтгейт, расположенное в северной части Лондона, входит в число британских памятников культурно-исторического наследия. В администрации кладбища назвали акт вандализма "бессмысленным, глупым, невежественным". Кстати, в 1970 году преступники уже пытались разрушить монумент на могиле Маркса с помощью бомбы.

Как отмечают эксперты, осквернение могилы Маркса стало очередным в серии нападении на монументы, представляющие исторический интерес в Лондоне. В январе злоумышленники облили краской статую премьер-министра Уинстона Черчилля, а также скульптуру памяти летчиков британских Королевских ВВС, которая находится в лондонском Грин-парке.