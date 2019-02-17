1,5 тысячи "желтых жилетов" участвовали в воскресной акции протеста

Парижане вздохнули с облегчением: манифестация "желтых жилетов" во французской столице, посвященная трехмесячной годовщине с начала протестов во Франции, прошла без каких-либо эксцессов, как и было задумало ее организаторами.

Участие в ней в это воскресенье приняли, и это данные городской префектуры полиции, полторы тысячи человек.

Манифестанты прошагали от площади Шарля де Голля по Елисейским полям, затем - по авеню Монтень, улице Гренель, бульвару Инвалидов, а уже под вечер закончили свое мирное шествие у Эйфелевой башни на Марсовом поле.

"Жилетов" сопровождали отряды полиции, в основном исполнявшие чисто охранные функции.

После этого большая часть участников "юбилейной" акции отправилась по домам, а некоторые решили присоединиться к товарищам, которые устроили вечер дебатов на площади Республики.

Днем раньше, в субботу, во Франции прошла новая 14-ая волна протестов "желтых жилетов". По информации МВД, в ней участвовали 41500 человек по всей стране. На улицах Парижа их было пять тысяч.