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Алла Сурикова: Сергей Юрский чувствовал, что конец близок

Наше кино
    17.02.2019, 17:26
Текст:   Олег Усков

Народный артист России Сергей Юрский, скончавшийся 8 февраля от остановки сердца, предсказал свою смерть - за три недели.

Об этом рассказала 78-летняя режиссер Алла Сурикова в программе "Сегодня вечером", вышедшей в эфире на девятый день после ухода великого артиста.

Фото: Максим Григорьев/ ТАСС
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По словам Аллы Ильиничны, Юрский, пообещавший написать предисловие к книге актера и режиссера Сергея Коковкина, позвонил редактору и, отказавшись присылать информацию по электронной почте, сказал ей страшную и пророческую фразу.

"Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер", - приводит Сурикова слова артиста.

Уточняя, что произошло это странное событие 19 января.

Возможно, говорит Сурикова, болезнь Юрского настолько ощущалась, настолько на тот момент его подточила, что Сергей Юрьевич чувствовал: конец близок. 

"Девушка-редактор вздрогнула от этих слов. Может, он и был мистификатором, но такую фразу просто так не скажешь", - считает Сурикова.

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