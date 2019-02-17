Алла Сурикова: Сергей Юрский чувствовал, что конец близок

Народный артист России Сергей Юрский, скончавшийся 8 февраля от остановки сердца, предсказал свою смерть - за три недели.

Об этом рассказала 78-летняя режиссер Алла Сурикова в программе "Сегодня вечером", вышедшей в эфире на девятый день после ухода великого артиста.

По словам Аллы Ильиничны, Юрский, пообещавший написать предисловие к книге актера и режиссера Сергея Коковкина, позвонил редактору и, отказавшись присылать информацию по электронной почте, сказал ей страшную и пророческую фразу.

"Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер", - приводит Сурикова слова артиста.

Уточняя, что произошло это странное событие 19 января.

Возможно, говорит Сурикова, болезнь Юрского настолько ощущалась, настолько на тот момент его подточила, что Сергей Юрьевич чувствовал: конец близок.

"Девушка-редактор вздрогнула от этих слов. Может, он и был мистификатором, но такую фразу просто так не скажешь", - считает Сурикова.