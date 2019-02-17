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Анимационная франшиза "Снежная королева" станет мультсериалом

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    17.02.2019, 21:44
Текст:   Козьма Лоханкин

Известная российская анимационная франшиза "Снежная королева" превратится в мультсериал.

Сообщается, что первый сезон должен выйти уже в следующем году. Более того - уже готово несколько серий.

Фото: youtube.com/Мультики студии Союзмультфильм
"Союзмультфильм" покажет новые истории любимых героев

"У нас уже готовы три первых эпизода нового телесериала с любимыми героями из "Снежной королевы". Первый сезон, который будет состоять из 26 серий, мы планируем выпустить к концу 2020 года", - приводит ТАСС сообщение представителя пресс-службы студии Wizart Animation, которая и занимается проектом.

Также в студии отметили, что ведутся переговоры с китайцами на предмет совместного производство сериала.

В рамках популярной мультипликационной серии вышло четыре полнометражных сказочных фильма: "Снежная королева" (2012), "Снежная королева: Перезаморозка" (2014), "Снежная королева 3: Огонь и лёд" (2016), "Снежная Королева: Зазеркалье" (2018).

Фильмы показаны в 150 странах мира и переведены на 30 языков.

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