Стоимость моторного топлива в России с началом весенних полевых работ, как и в предыдущие годы, плавно пойдет вверх, и правительство не ждет, что она снизится. Сейчас главная задача - сдерживать рост. Для этого кабмин готов рассмотреть увеличение компенсаций нефтекомпаниям, обеспечивающим внутренний рынок топливом.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий сектор ТЭК. "Когда цены на рыночный продукт устанавливаются, то очень редко они имеют свойство, поднявшись на определенный пьедестал, сходить с него, - напомнил Козак. - Мы не прогнозируем снижение, целевая задача - балансировать, сдерживать".

При этом на резкий рост цены в правительстве никто не рассчитывает. Так как до 31 марта этого года действует соглашение между нефтяниками и кабмином о сдерживании роста на уровне инфляции. В принципе, это негласное правило работает и без соглашения. За исполнением следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая, если видит превышение темпов роста, берется за выяснение причин.

"Цены в свободное плавание не уйдут, - уверен Козак. - Есть экономический механизм регулирования цен на моторное топливо без заключения соглашений. Мы постараемся сделать все для того, чтобы соглашения больше не заключать".

Механизм, который призван сдержать рост цен в оптовом и розничном сегментах, заработал с 1 января этого года. Это демпфер - компонент в расчете обратного акциза на нефтяное сырье в рамках налогового маневра, через который государство обязалось компенсировать нефтекомпаниям часть потенциально упущенной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта. В случае когда упущенной выгоды нет, акциз выплачивается компаниями полностью.

Механизм сглаживания колебания цен за первый месяц работы показал противоречивые результаты: по дизелю демпфер работает, как и запланировано, а по бензину - нет, поэтому первые итоги подводить рано, рассказал "РГ" замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. "В связи с тем, что рынок сейчас в какой-то степени затоварен (сейчас не сезон, при этом производство бензина высокое, плюс новое производство на "Танеко" было открыто), то цена на бирже находится на достаточно низком уровне. И если скомбинировать все эти факторы, то ситуация на текущий момент не очень репрезентативная", - считает Сорокин.

Замминистра энергетики, как и вице-премьер Дмитрий Козак, не видит необходимости в продлении соглашения с нефтяниками о регулировании цен после 31 марта, так как "ситуация на рынке сейчас достаточно стабильна и тот же демпфер создает экономический стимул для поставок на внутренний рынок", поэтому компании способны распределить сырье "достаточно эффективно". Но такой прогноз в долгосрочной перспективе несостоятелен, полагает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он рассказал журналистам, что считает влияние демпфера на выпуск бензина в России отрицательным, так как демпфер делает невыгодной экономику производства товарного продукта, поднимая привлекательность выпуска нафты (прямогонного бензина). Дюков считает, что было бы логичнее перейти к плавающему акцизу, однако минфин неоднократно пояснял, что не может этого сделать, пока доходная часть региональных дорожных фондов привязана к поступлениям от акцизов.

Видимо, учитывая, что с исчислением акцизов изменений пока не ожидается, нефтяники обратились в правительство с просьбой увеличить им компенсацию по демпферу. Дмитрий Козак анонсировал рассмотрение этой просьбы на предстоящей неделе.

Кроме этого, нефтяников все же ждет полуторакратное увеличение нормативов продаж нефтепродуктов на бирже - с 10 и 5 процентов по бензину и дизелю до 15 и 7,5 процента соответственно. Вступление в силу этих требований было отложено в прошлом году из-за нестабильности на топливном рынке, но теперь минэнерго рассчитывает , что 1 апреля новая редакция совместного приказа ФАС и минэнерго вступит в силу, выразил надежду Павел Сорокин. Он считает, что существенного влияния на биржевые торги это уже не окажет, так как компании давно продают на бирже больше топлива, чем предписывает приказ.