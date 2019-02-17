Диетолог оценила эффективность продуктов для сжигания жира

Диетолог рассказала, как поможет избавиться от лишнего жира (особенно в районе живота) рацион с большим количеством белка, который считают оптимальным зарубежные специалисты.

Напомним, они рекомендуют регулярно употреблять куриные яйца, куриную грудку, красную чечевицу, тунец, запеченные бобы и миндаль.

По словам врача, советы специалистов вполне обоснованны. Так, грудка, тунец, яйца - это самый диетический белок, а миндаль - это растительные жиры, чечевица и бобы - не только белок, но и углеводы, растительные волокна. То есть, наглядно демонстрируется сбалансированное (а это крайне важно) питание.

В целом, диетолог одобрила рекомендации зарубежных врачей, передает "РЕН-ТВ".

- Вот почему именно запеченные бобы. Потому что из них полезные вещества не уходят при варке. Если чечевицу мы привыкли употреблять в супе, то бобы при варке теряют ценные вещества. Поэтому их рекомендовано запекать, - отметила диетолог.