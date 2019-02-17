Названы шесть продуктов, сжигающих жир на животе

Не секрет, что висцеральный (глубинный) жир, нарастающий в брюшной полости по соседству с жизненно важными органами, опасен для организма. Избавиться от ненужных жировых запасов в долгосрочной перспективе поможет рацион с большим количеством белка.

Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на журнал BMC Medicine, белок поможет ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к еде на 60%. Диетологи рекомендуют употреблять куриные яйца, куриную грудку, тунец, красную чечевицу, запеченные бобы и миндаль.

При этом следует отказаться от сладкого (в том числе от подслащенных напитков), быстрых углеводов и есть побольше богатых клетчаткой продуктов. Хорошим дополнением станут умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание).

Усиленно сгонять жир на животе в спортзале специалисты не рекомендуют, так как первым делом вес уходит с непроблемных зон - рук, икр, спины и груди. Живот и бедра теряют в объемах в последнюю очередь.

Кстати

Ранее исследователи из Университета штата Калифорния в Сан-Луис-Обиспо выяснили, что значительно уменьшить талию можно с помощью так называемой "сердечной" диеты.