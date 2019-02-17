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17.02.2019 13:50
Рубрика: В мире

Хизер Науэрт отказалась бороться за должность постпреда США в ООН из-за няни

Текст: Диана Ковалева
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Представитель госдепартамента Хизер Науэрт, которую Дональд Трамп хотел назначить на пост американского постпреда при ООН, сняла свою кандидатуру, объяснив это семейными обстоятельствами.

"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда", - заявила Науэрт.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
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Однако американская газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что официальный спикер госдепа пошла на такой шаг из-за няни своих детей, которая "находилась в США законно, но не имела надлежащей рабочей визы". Журналисты The Washington Post в свою очередь сообщают о незаконном пребывании женщины в стране.

Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть кандидатуру Науэрт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН еще в декабре прошлого года. Он отметил, что спикер госдепа является "очень талантливой, очень умной и очень быстрой". Отметим, что одного решения президента страны для назначения мало, кандидатуру постпреда должен был утвердить сенат.

Однако, как сообщил американским СМИ Бретт Бруен, бывший дипломат и чиновник администрации Обамы, некоторые члены комитета сената США по международным отношениям не были уверены, что Науэрт обладает должным опытом и навыками, чтобы достойно представлять интересы США в ООН и в особенности иметь дело с послами из России и Китая.

Ожидается, что Дональд Трамп вскоре объявит имя нового кандидата. Пока должность постпреда США при ООН занимает Джонатан Коэн, сменивший на этом посту Ники Хейли.

В мире США Международные организации ООН
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