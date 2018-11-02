Постпредом США при ООН станет преданная Трампу Хизер Науэрт

Новости

Нетаньяху собрался продавать израильский газ Болгарии 02:45
Сотрудники Google вышли на митинги против сексуальных домогательств 02:07
США выразили надежду на пребывание Турции в НАТО 02:04
Меркель решила не переизбраться для перекладывания ответственности 01:47
Трамп предложил Хизер Науэрт стать новым постпредом США при ООН 00:27
МИД РФ спрогнозировал новые вбросы о запрещенных химикатах 00:03
Банк России побил рекорд по закупкам золота 01.11.2018
Украина заявила об аресте российского груза в Мариуполе 01.11.2018
Нефтяники 1 ноября выполнили соглашение о снижении цен на топливо 01.11.2018
Определились все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу 01.11.2018
Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы 01.11.2018
В Черногории установили памятник российскому адмиралу Войновичу 01.11.2018
УФАС Петербурга разрешило Смольному украсить город к Новому году 01.11.2018
В Армении распустили парламент 01.11.2018
Средняя семья в России тратит на ЖКУ чуть более 5 тысяч рублей в месяц 01.11.2018
Минпромторг не исключил корректировки санкций в отношении Украины 01.11.2018
"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России 01.11.2018
План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году 01.11.2018
В Адыгее девушка заплатила 340 тыс рублей, чтобы отдать в приют котенка 01.11.2018
Мурманск впервые возглавила женщина 01.11.2018
Древний челн спустя 500 лет обнаружили в русле Немана 01.11.2018
В Ингушетии при реконструкции трассы нашли древние захоронения 01.11.2018
Полиция возбудила дело после гибели двух человек в ДТП под Тулой 01.11.2018
Nissan представил обновленный кроссовер Terrano 01.11.2018
В Москве приостановлены работы по перепланировке доходного дома 01.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
02.11.2018 01:30
Рубрика: В мире

Постпредом США при ООН станет преданная Трампу Хизер Науэрт

Текст: Максим Макарычев

По сообщению американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой будущего главы американской миссии при ООН.

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Трамп, по информации CNN, сказал своим советникам, что в этой должности он намерен утвердить Хизер Науэрт, привлекательную блондинку, в настоящее время занимающую должность пресс-секретаря госдепартамента.

При этом два источника телекомпании заявили о том, что данный выбор не является окончательным. Все решится только тогда, когда сам Трамп назовет имя посланника США в Организации Объединенных Наций.

Трамп заявил о желании видеть женщину на посту постпреда США при ООН

В четверг во время брифинга глава Белого дома источал комплименты в адрес бывшей сотрудницы телеканала Fox News, который, по сути, является информационным рупором республиканцев. Трамп заявил о том, что Науэрт "прекрасна", пояснил, что она долгое время является его сторонником.

"Она действительно превосходна, - сказал Трамп. - Мы, вероятно, примем решение на следующей неделе, - добавил американский лидер. - У нас есть много людей, которые хотят работать на этом посту".

Ранее в качестве возможных кандидатов на должность постпреда США при ООН назывались бывшая помощница Трампа Дина Пауэлл, которой "дал отбой" сам президент, а также Рик Греннелл, посол США в Германии, Джейм Маккорт, глава американской дипмиссии в Париже, и Келли Крафт, посол США в Канаде.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Захромает ли Трамп после подведения итогов промежуточных выборов в США

При этом в Белом доме говорят о том, что в пользу Науэрт, имеющей отличную репутацию в масс-медиа, могут сыграть ее абсолютная лояльность и верность Трампу. Главный минус - практически полное отсутствие у нее опыта дипломатической работы.

Напомним, что этот пост стал вакантным после того, как о своем уходе заявила глава американской миссии при ООН Никки Хейли, объяснив свое решение тем, что "берет паузу на некоторый срок". Она также подтвердила, что собирается работать в команде Дональда Трампа в будущем.

В мире США Международные организации ООН Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Болтон пожелал "падения режимов в Гаване, Каракасе, Манагуа"
Путин осудил политику пещерного национализма и русофобии
В МИД РФ прокомментировали введение санкций в отношении Украины
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер