Постпредом США при ООН станет преданная Трампу Хизер Науэрт

Трамп, по информации CNN, сказал своим советникам, что в этой должности он намерен утвердить Хизер Науэрт, привлекательную блондинку, в настоящее время занимающую должность пресс-секретаря госдепартамента.

При этом два источника телекомпании заявили о том, что данный выбор не является окончательным. Все решится только тогда, когда сам Трамп назовет имя посланника США в Организации Объединенных Наций.

В четверг во время брифинга глава Белого дома источал комплименты в адрес бывшей сотрудницы телеканала Fox News, который, по сути, является информационным рупором республиканцев. Трамп заявил о том, что Науэрт "прекрасна", пояснил, что она долгое время является его сторонником.

"Она действительно превосходна, - сказал Трамп. - Мы, вероятно, примем решение на следующей неделе, - добавил американский лидер. - У нас есть много людей, которые хотят работать на этом посту".

Ранее в качестве возможных кандидатов на должность постпреда США при ООН назывались бывшая помощница Трампа Дина Пауэлл, которой "дал отбой" сам президент, а также Рик Греннелл, посол США в Германии, Джейм Маккорт, глава американской дипмиссии в Париже, и Келли Крафт, посол США в Канаде.

При этом в Белом доме говорят о том, что в пользу Науэрт, имеющей отличную репутацию в масс-медиа, могут сыграть ее абсолютная лояльность и верность Трампу. Главный минус - практически полное отсутствие у нее опыта дипломатической работы.

Напомним, что этот пост стал вакантным после того, как о своем уходе заявила глава американской миссии при ООН Никки Хейли, объяснив свое решение тем, что "берет паузу на некоторый срок". Она также подтвердила, что собирается работать в команде Дональда Трампа в будущем.