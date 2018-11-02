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Рубрика: В мире

Трамп предложил Хизер Науэрт стать новым постпредом США при ООН

Текст: Александр Ленин

Американский лидер Дональд Трамп предложил пресс-секретарю госдепа Хизер Науэрт должность постоянного представителя США при ООН.

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Женщина общалась с главой государства 29 октября в Овальном кабинете, сообщает телеканал Fox News. На данный момент остается неизвестным, как Науэрт отреагировала на предложение главы Белого дома. Журналисты отмечают, что она находится в раздумьях.

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Напомним, что нынешний американский постпред при ООН Никки Хейли в начале октября заявила о намерении покинуть свой пост до конца текущего года. Ожидается, что она вернется на работу в президентскую администрацию.

Науэрт в прошлом была корреспондентом телеканала Fox News. Она заняла должность официального представителя американского внешнеполитического ведомства в апреле 2017 года. Хизер успела поработать на этом посту как при прошлом госсекретаре США Рексе Тиллерсоне, так и при нынешнем - Майке Помпео.

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