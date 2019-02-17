Как готовится встреча Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме

Всего десять дней осталось до начала второй личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая пройдет в Ханое 27-28 февраля. Представители США, КНДР и Вьетнама уже ведут активную подготовку на месте, подбирая гостиницы для своих лидеров и согласовывая прочие формальности. Одновременно появились сообщения, что Ким может прибыть пораньше и посетить расположенный поблизости завод южнокорейской компании Samsung Electronics.

В пятницу и субботу в Ханой одна за другой прибыли облетные группы Соединенных Штатов и Северной Кореи, которые сразу же приступили к организации технических деталей предстоящего саммита. Чиновники двух стран при активном содействии вьетнамцев сейчас ездят по местным гостиницам, пытаясь выяснить, какая из них из соображений удобства, безопасности и прочих факторов больше подходит для их лидеров.

Как сообщили вьетнамские и южнокорейские СМИ, представители КНДР в настоящий момент уже отобрали три гостиницы в качестве возможного места для пребывания Ким Чен Ына. По слухам, один отель из этой тройки уже вычеркнули, но какой именно понравился, пока держат в тайне. Впрочем, стоит признать, что подобные слухи всегда циркулируют в изобилии накануне подобных встреч, а потому не исключен фактор и намеренной дезинформации ради безопасности глав государств и стремления до последнего момента сохранить в тайне реальное место их проживания.

Власти Вьетнама заявили, что уже начали вводить повышенные меры безопасности в связи с предстоящим саммитом. С 17 февраля в Ханое начали работать 96 специальных патрульных групп полиции, которые намерены провести "профилактическую работу” с целью предотвращения разного рода инцидентов и снижения уровня преступности. Основные объекты и достопримечательности Ханоя, а также имеющая отношение к саммиту инфраструктура в ближайшие часы будет взяты под круглосуточную охрану.

В субботу МИД Вьетнама распространил заявление, что началась аккредитация журналистов, которые хотят осветить американо-северокорейский саммит. Желающие должны подать необходимые документы до 21 февраля. Определено и место для международного пресс-центра саммита. Он будет открыт во Дворце дружбы и культуры Ханоя.

Одновременно продолжаются спекуляции по поводу времени прибытия Ким Чен Ына во Вьетнам. С большой вероятностью можно сказать, что он совместит саммит с Дональдом Трампом и свой официальный визит во Вьетнам. Вопрос в том, будет ли это до или после общения с американским президентом. 18 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Ким прибудет в Ханой 25 февраля, используя день прилета и 26 февраля для мероприятий официального визита во Вьетнам. В эти дни у него пройдут встречи с руководством страны. Аналогичную версию о возможном официальном визите накануне саммита США-КНДР примерно неделю назад озвучила и южнокорейская разведка.

Впрочем, есть сторонники и иной точки зрения. До этого источники в администрации президента Южной Кореи заявили о том, что программа официального визита Кима во Вьетнам пройдет после завершения саммита с США. Ряд официальных лиц Вьетнама на условиях анонимности также сказали, что "слышали о том, что визит состоится после саммита".

По мнению специалистов, точные даты власти Вьетнама рано или поздно назовут, но сделают это буквально за несколько дней до самих мероприятий. Как предположило информагентство Yonhap, заявления стоит ожидать в середине следующей недели.

Внимание журналистов сейчас приковано к деятельности облетной группы Северной Кореи, которая, как стало известно, готовит поездки Ким Чен Ына и на промышленные объекты Вьетнама. Представители КНДР побывали в провинциях Бакнинь, Тхайнгуен и в городе Хайфонг, где есть ряд крупных промзон. Интересно, что как раз в упомянутых провинциях есть два крупных завода южнокорейского электронного гиганта Samsung Electronics, где производится в общей сложности половина всех мобильных телефонов этой компании. Северокорейцы, как выяснили журналисты, проехали и в районе этих заводов, что спровоцировало спекуляции о возможности визита Ким Чен Ына на один из объектов Samsung Electronics. В самой компании сказали, что они пока не получали никаких уведомлений о намерении Кима побывать на их производстве. С учетом межкорейского потепления, желания Вьетнама сыграть активную роль в сближении двух Корей, а также большого личного интереса Ким Чен Ына ко всем технологическим новинкам вполне возможно, что он действительно осмотрит завод южнокорейской компании, что само по себе станет знаковым событием.

Но точные места проживания и экскурсий лидеров КНДР и США не так важны по сравнению с тем, о чем именно они договорятся по итогам общения в Ханое. В настоящий момент над этим в авральном режиме работает группа переговорщиков двух стран, пытаясь согласовать план действий. Спекуляций специалистов в отношении точного содержания возможных договоренностей хватает, но точно никто ничего не знает.

Есть предположения, что Северная Корея согласится на демонтаж своего ядерного комплекса в Йонбене, проведение инспекций на ряде объектов, а также пойдет на другие шаги в обмен на отказ США от части санкций. Но есть мнение, что Вашингтон не будет отменять санкции, а согласится подписать с КНДР официальное заявление о прекращении войны на Корейском полуострове. В окружении Трампа также существуют опасения, что Ким сможет в личном общении перехитрить американского лидера, используя личную особенность того не вникать в детали соглашений и согласится подписать какие-то невыгодные для США условия прямо в ходе беседы тет-а-тет.

Но в любом случае сейчас очевидно, что если первый саммит США и КНДР в Сингапуре 12 июня 2018 года имел большое символическое значение и сам факт прямого диалога Кима и Трампа стал большим результатом, то от встречи в Ханое ждут уже не общих деклараций, пожимания рук и фотографий с голливудскими улыбками, а реальных договоренностей по части снижения напряженности в Северо-Восточной Азии и в американо-северокорейских отношениях.