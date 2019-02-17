Медведев рассказал, что должен быть оптимистом

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что обязан быть оптимистом.

"Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм", - пояснил он в интервью программе "Итоги недели" на НТВ.

Глава кабмина также прокомментировал вопросы реализации нацпроектов. По его словам, их задача в том, чтобы превратить Россию в развитую страну, где комфортно жить и соблюдаются стандарты современной жизни.

В частности, премьер призвал сблизить уровень доходов городского и сельского населения. "Нужно следить, чтобы эти деньги (средства на нацпроекты - прим. "РГ") были распределены справедливым образом", - подчеркнул он.