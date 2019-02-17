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17.02.2019 14:58
Рубрика: Власть

МИД РФ: Террористы в Идлибе должны быть уничтожены

Текст: Юрий Когалов
В сирийской провинции Идлиб сконцентрировано большое количество террористов, которые должны быть уничтожены. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, это принципиальная позиция России.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

По словам дипломата, Идлиб представляет собой серьезную проблему, в провинции сконцентрирована большая часть террористов, действующих в регионе, а может, и за его пределами. "Наша принципиальная позиция - нет компромиссам с террористами, они должны быть уничтожены", - подчеркнул Вершинин. Замминистра добавил, что это должно быть сделано так, "чтобы не пострадало мирное население, чтобы не было ущерба".

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В успехе этого дела замглавы МИД РФ не сомневается. "У нас нет никакого сомнения в том, что это будет сделано", - отметил он. "В Сирии сегодня происходят интересные и позитивные изменения - мы видим больше стабильности", - подчеркнул Вершинин.

В связи с уходом американских войск из страны ситуация на северо-востоке Сирии, по словам дипломата, должна решаться путем диалога курдов как части сирийской нации и Дамаска. "Мы бы это поддерживали, и нам кажется, что это тот путь, к которому следует идти", - отметил замминистра.

Что касается к озабоченности турецкой стороны вопросами безопасности в связи с происходящим в Сирии, то, по словам дипломата, она может быть разрешена "без ущерба суверенитету и территориальной целостности САР".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ситуация в Сирии
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