По словам дипломата, Идлиб представляет собой серьезную проблему, в провинции сконцентрирована большая часть террористов, действующих в регионе, а может, и за его пределами. "Наша принципиальная позиция - нет компромиссам с террористами, они должны быть уничтожены", - подчеркнул Вершинин. Замминистра добавил, что это должно быть сделано так, "чтобы не пострадало мирное население, чтобы не было ущерба".
В успехе этого дела замглавы МИД РФ не сомневается. "У нас нет никакого сомнения в том, что это будет сделано", - отметил он. "В Сирии сегодня происходят интересные и позитивные изменения - мы видим больше стабильности", - подчеркнул Вершинин.
В связи с уходом американских войск из страны ситуация на северо-востоке Сирии, по словам дипломата, должна решаться путем диалога курдов как части сирийской нации и Дамаска. "Мы бы это поддерживали, и нам кажется, что это тот путь, к которому следует идти", - отметил замминистра.
Что касается к озабоченности турецкой стороны вопросами безопасности в связи с происходящим в Сирии, то, по словам дипломата, она может быть разрешена "без ущерба суверенитету и территориальной целостности САР".