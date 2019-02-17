Небольшая ИT-компания из Ижевска выпустила прибор и приложение, позволяющие проецировать данные о скорости движения автомобиля и маршрут на лобовое стекло. Благодаря Hudway Glass водителю не приходится отрывать взгляд от дороги и отвлекаться, чтобы посмотреть на спидометр.

Прототип технологии - прицельный отражатель - был известен еще до Второй мировой войны и использовался для облегчения навигации в британских военных истребителях. В гражданское машиностроение технология перекочевала много позже, в 90-е годы прошлого века, впервые появившись в качестве стационарной системы в автомобилях класса люкс.

Усовершенствованная модель не только проецирует на стекло карты, но и позволяет голосом или жестами управлять телефоном

Двадцать лет спустя технологию смогли сделать доступной каждому автолюбителю два начинающих предпринимателя - Иван Клабуков и Алексей Останин. Идея проекта родилась случайно: ночью в машине экран брошенного на приборную панель телефона отразился в лобовом стекле. Загруженная на экране карта оказалась прямо перед глазами водителя. Останин, занимавшийся раллийными гонками, понял: именно такой технологии ему и не хватало, чтобы, ведя машину по незнакомой местности, не отвлекаться от дороги.

Сначала разработчики написали приложение, которое собирало данные о скорости движения автомобиля и могло отображать карты. По первоначальной задумке телефон с включенной программой следовало просто класть на приборную панель и смотреть на его отражение в лобовом стекле. Но даже аппараты с самыми яркими экранами не могли создать четкой картинки днем или в сумерках. Тогда в дополнение к софту предприниматели создали прибор, который помог бы сделать изображение более резким и контрастным.

- Само устройство - это держатель телефона на панели авто с дополнительной функцией проекции картинки на лобовое стекло. Вы кладете телефон в держатель экраном вверх и видите отражение экрана на специальном прозрачном стекле, которое вертикально расположено над телефоном. В темноте кажется, что картинка просто висит в воздухе, - рассказал "РГ" Иван Клабуков.

Усовершенствованная модель прибора Hudway Cast не только проецирует на стекло карты, но и позволяет голосом или жестами управлять телефоном - отвечать на звонки и сообщения, переключать музыку. В систему можно интегрировать и камеру ночного видения, тогда на экране будет выводиться контрастное изображение ночной дороги. Сейчас оба прибора пользуются спросом по всем миру, первый продается в 97 странах, второй - в 24.