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17.02.2019 11:18
Рубрика: Власть

Пушков оценил ответ Лаврова американскому журналисту

Текст: Валентина Егорова

Своим ответом на вопрос газеты New York Times министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил американского журналиста на место, считает сенатор Алексей Пушков.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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"Отличный ответ дал Лавров журналисту "Нью-Йорк Таймс" на вопрос: "Что намерена сделать Россия, чтобы предотвратить новые преступления Асада против своего народа?" - "Что бы я ни сказал, вы напишете, что хотите. Так что пишите", - изложил Пушков в Twitter диалог министра с корреспондентом.

"Это называется - поставить на место", - считает парламентарий.

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