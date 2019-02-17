Пушков оценил ответ Лаврова американскому журналисту

Своим ответом на вопрос газеты New York Times министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил американского журналиста на место, считает сенатор Алексей Пушков.

"Отличный ответ дал Лавров журналисту "Нью-Йорк Таймс" на вопрос: "Что намерена сделать Россия, чтобы предотвратить новые преступления Асада против своего народа?" - "Что бы я ни сказал, вы напишете, что хотите. Так что пишите", - изложил Пушков в Twitter диалог министра с корреспондентом.

"Это называется - поставить на место", - считает парламентарий.