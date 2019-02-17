Лавров "поставил на место" спросивших об Асаде журналистов

Глава МИД России обратил внимание на необъективную оценку происходящего в мире некоторыми СМИ. В частности, Сергей Лавров высказался о работе журналистов американской газеты The Washington Post.

Во время конференции в Мюнхене представители печатного издания спросили министра, что будет делать Россия, чтобы предотвратить "новые преступления Асада против своего народа". "Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, посвященная вопросам безопасности конференция проходит в столице Баварии. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, министры иностранных дел, эксперты, представители деловых и научных кругов.

Главные темы конференции - ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), архитектура европейской безопасности и положение в Сирии.