Массовая драка рабочих в Москве попала на видео

Драка работников автомойки на юго-востоке Москвы попала на камеры уличного видеонаблюдения. Запись с одной из них обнародовал Следственный комитет.

На кадрах видно, что все начинается с потасовки двоих мужчин. Затем к ним подбегают еще несколько человек, и конфликт разгорается. Камера также запечатлела, как к месту побоища подъезжают полиция и "скорая помощь". Один из участников драки погиб на месте, второй впоследствии скончался в больнице.

Ранее "РГ" писала, что ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть. По предварительным данным, поводом для "разборки" стал бытовой конфликт мойщиков автомобилей.