В драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою

Молодой мужчина, погибший в драке в центре Москвы, оказался чемпионом России по рукопашному бою.
Ранее мы сообщали, что драка произошла возле здания Минкомсвязи. Ее участниками были 51-летний охранник и молодой человек 22 лет.
Отмечается, что конфликт начался после словесной перепалки, содержание которой не озвучивается.
Сотрудник ведомственной охраны также сообщил, что оба мужчины упали на землю и юноша скончался. Точные причины смерти не установлены.
Погибший - Геннадий Павлов из Орловской области, который победил в первенстве страны по универсальному бою. Об этом информирует РЕН ТВ.
Помимо этого, он не раз завоевывал медали на различных соревнованиях.