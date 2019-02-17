В московском метро студент попал под поезд

Студент одного из вузов Москвы попал под поезд метро.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, 20-летний парень упал на рельсы на "Рязанском проспекте" около 13:05. Машинист смог экстренно затормозить, и это спасло студента.

Прибывшая "скорая помощь" доставила раненого в 15-ю городскую больницу. У него - серьезная травма головы, переломы руки и ноги.

Чтобы оказать помощь молодому человеку, с контактного рельса временно снимали напряжение. Сейчас метро работает в обычном режиме.