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17.02.2019 13:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Омской драме поставили спектакль по малоизвестным работам Аверченко

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Министерство культуры Омской области Фото: Министерство культуры Омской области
Фото: Министерство культуры Омской области

В Омском академическом театре драмы поставили спектакль, в основу которого легли произведения Аркадия Аверченко, не издававшиеся в России.

- На них случайно в Париже в библиотеке своих родственников наткнулся наш главный режиссер Георгий Цхвирава, - сообщил "РГ" директор театра Виктор Лапухин. - И решил воспользоваться открытием.

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Стоит сказать, что Омская драма к творчеству Аверченко обращается не впервые. Здесь уже много лет при полном аншлаге шел спектакль-долгожитель "Чертова дюжина". Теперь в свет выходит вторая серия - постановка "Альбом" (Семь способов соблазнения).

Логика ее построения такая же. Спектакль состоит из девяти независимых эпизодов, связанных единой темой - взаимоотношений мужчин и женщин. Любовь, страдания, измены - вечные темы, которые всегда будоражат зрителей. По большей части, сцены носят комический характер. Впрочем, они дают пищу для размышлений, напоминая о ситуациях, которые происходят с каждым, заставляя не только улыбаться, но и печалиться, а, возможно, и краснеть.

В постановке занята почти вся труппа. Один из самых востребованных актеров Владислав Пузырников.

- Я участвую в пяти эпизодах. Все герои - совершенно непохожие. Играть это безумно интересно, - признается артист.

Помимо него в спектакле участвуют заслуженный артист России Александр Гончарук, а также Андрей Агалаков, Ирина Бабаян, Ольга Беликова, Леонид Калмыков, Артем Кукушкин, Иван Курамов, Кристина Лапшина, Екатерина Потапова, Александр Соловьев, Николай Сурков, Мария Токарева, Егор Уланов, Вера Фролова, Анна Ходюн.

Первый премьерный день (вчера) прошел с полным аншлагом. Сегодня артисты вновь раскроют зрителям свой новый "Альбом". Продолжительность спектакля - два с половиной часа с одним антрактом.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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