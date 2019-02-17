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17.02.2019 17:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мариинском театре спектакли пройдут в обычном режиме

Текст: Ольга Штраус

Все проверки в Мариинском театре по случаю анонимного объявления о минировании здания завершены, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе театра.

Фото: iStock
В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании

Сейчас театр работает в штатном режиме. Вечерние спектакли пройдут по расписанию, хотя режим безопасности будет усилен.

Напомним, что в вечерней афише театра значится спектакль "Жизель", который  пройдет на основной сцене, а также вечер одноактных балетов "Симфония в трех движениях. Глина. Дивертисмент короля", который будет представлен зрителям Мариинского-2.

В концертном зале театра вечером прозвучит "Брамс. Немецкий реквием", посвященный 150-летию первого исполнения произведения.

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