Группе "Чайф" вернули пропавшие гитары

Потерянные гитары российской лидеров рок-н-ролльной группы "Чайф" Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, вернулись к своим владельцам.

Напомним, накануне обнаружилось, что инструменты уральских рокеров странным образом не приехали вместе с ними из Москвы в родной Екатеринбург после концерта в рамках традиционного тура "Зимняя акустика".

Теперь их доставили на Урал, сообщила пресс-секретарь ансамбля Марина Залогина. При этом причина инцидента остается загадкой.

"Их забыли положить в багаж. Никто не помнит, кто оставил их. Поэтому просто переправили сюда, и все", - приводит РИА Новости слова Залогиной.

"Нам извинений не надо. Спасибо, что все в целости и сохранности", - добавила она.

Ранее сообщалось, что ничего подобного с известной группой за 25 лет поездок с этой программой не случалось.