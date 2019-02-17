Руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич прокомментировал выводы, к которым пришли шведские исследователи после экспедиции на Северный Урал.

- Это люди, совершенно далекие от реальных событий. Они не знают, что за подготовка была у участников группы Дятлова. Они же совершенно из другого мира пришли. Для нас это просто ветер, для них - ураган. Я в их квалификацию не верю, - заявил он РИА Новости.

Напомним, что шведские ученые посчитали, что основной причиной трагедии, произошедшей с туристами в 1959 году, стал сильный ветер. В частности, археолог Ричард Хольмгрен считает, что у них перед гибелью могло возникнуть ощущение, что палатку сдует бурей, поэтому члены группы Дятлова предпочли ее быстро покинуть. В качестве аргумента ученый приводит собственный опыт на горе Арарат: "Я сам попадал в такие ветра, это трудно представить, если сам такого не испытывал".

Также исследователи высказали предположение о том, что кости мог раздавить тяжелый снежный покров уже после смерти людей. А особенности останков одной из участниц группы Дятлова, которая оказалась в ручье лицом вниз, объясняются результатом ускоренного процесса разложения.