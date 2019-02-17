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17.02.2019,  
15:57
Текст:  Антон Валагин

Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео

В сети появилось видео испытаний новейшего российского беспилотника "КУБ-БЛА". Разработанный концерном "Калашников" миниатюрный ударный дрон экспонируется на оружейной выставке в Абу-Даби.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Аппарат построен по схеме "летающее крыло" с толкающим винтом. Он запускается с катапульты и способен провести в воздухе до получаса, передвигаясь со скоростью 130 километров в час. Размах крыла "КУБ-БЛА" 1,2 метра, масса полезной нагрузки три килограмма. На цель дрон пикирует вертикально.

- Заряд доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности - как на малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО, - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Коорединаты цели задаются перед запуском, аппарат также может наводиться на нее в процессе полета, ориентируясь по картинке с камеры беспилотника. Трехкилограммового заряда вполне достаточно для уничтожения даже тяжелой бронетехники - с учетом атаки в верхнюю, наименее защищенную проекцию. Для сравнения - противотанковая ракета "Корнет" содержит 4,6 кг взрывчатки и пробивает 1,3 метра брони за динамической защитой.

Ударный дрон успешно прошел испытания и готов к применению.

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