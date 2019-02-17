СМИ: Россия превращается в великую IT-державу

Россия превращается в великую IT-державу, 75 процентов россиян имеют доступ к глобальной сети, а интернет-рынок уже стал крупнейшим в Европе. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

По мнению газеты, "российские IT-компании сейчас очень профессиональные и инновационные", хотя в нашей стране пока так и не появился игрок мирового уровня. Впрочем, это может скоро измениться. Как ожидают эксперты, в 2020 году в России появится доминирующий игрок (пока четыре крупнейших компании занимают лишь 27 процентов рынка).

В связи с этим издание напоминает, что только у "Яндекса" в прошлом году доходы выросли на 36 процентов - до 1,8 миллиарда долларов (прибыль составила 660 миллионов долларов). Гигант встал на путь того, чтобы стать одновременно Amazon, Google, Uber и TomTom.

Российский интернет-рынок с более чем 90 миллионами пользователей стал крупнейшим в Европе. По данным института GfK, сегодня 75,4 процента россиян имеют доступ к всемирной паутине, при этом 59 процентов выходят в сеть при помощи смартфонов (а таких устройств в стране больше, чем населения).

Огромный потенциал также представляет индустрия электронной коммерции. По данным банка Morgan Stanley, в 2017 году продажа товаров через Интернет принесла 18 миллиардов долларов, в 2020 году этот показатель может увеличиться до 31 миллиарда, а в 2023 - до 52 миллиардов.