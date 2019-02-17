Участница шоу "Голос" насмерть сбила таксиста на "Ленинградке"

Полицейские задержали автоледи, сбившую в субботу вечером на Ленинградском шоссе насмерть мужчину.

По данным столичной полиции, 37-летний мужчина, работавший таксистом, сделал вынужденную остановку на шоссе - у него сломался автомобиль. Он вышел из машины, чтобы разобраться в технических неполадках, но был сбить проезжавшим внедорожником BMW-X6. Причем автомобиль после ДТП не остановился, а скрылся с места аварии.

"Управляя автомобилем BMW женщина совершила наезд на пешехода на обочине Ленинградского шоссе. Пешеходом оказался остановившийся незадолго до этого водитель такси, на дороге. Женщина с места ДТП скрылась, но была задержана через час", - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, добавив, что таксист от полученных ранений скончался на месте ДТП.

Дама после задержания не стала отпираться, что сбила человека, тем более что на ее автомобиле остались характерные повреждения. В настоящее время с женщиной ведутся разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции не называют имя задержанной. По данным СМИ, виновницей смертельной аварии стала певица, известная как Юлия Райнер (Юлия Гаврилова). Она являлась участницей популярного проекта "Голос-4".

Осенью 2017 года в похожей аварии погиб известный молодой актер Егор Клинаев. Он вышел на МКАДе, чтобы помочь попавшим в аварию, но был сбит проезжающим автомобилем.

Напомним, в начале февраля в первом чтении был принят законопроект, согласно которому ужесточится ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой погибли или получили тяжкий вред здоровью люди. Их будут судить по тем же санкциям, что и пьяных водителей-виновников аварий.