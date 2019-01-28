Госдума рассмотрит 7 февраля в первом чтении проект закона, подготовленного МВД, который усилит уголовную ответственность водителей, скрывшихся с места аварии, в которой погибли или получили тяжкий вред здоровью люди.

Скрываясь с места аварии, водители чаще всего стараются избежать наказания за то, что были нетрезвы. Фото: iStockphoto/Cherriesjd

Речь идет о внесении поправок в ст. 264 Уголовного кодекса РФ и ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, что, если водитель совершил такую аварию, ему грозит уголовная статья. Причем если медосвидетельствование показало, что водитель был во время аварии нетрезв, ему грозит более серьезное наказание: плюс два года к сроку, который он мог бы получить, если бы был трезв. При этом в случае смерти пострадавшего для нетрезвого водителя наказание будет начинаться с 2 лет заключения.

Однако довольно часто водители, совершив такую аварию, скрываются с места происшествия. Позже их находит полиция. Или они сами приходят в полицию с повинной. Но доказать, трезв был водитель или нет во время совершения аварии, уже невозможно.

Поводом для внесения таких поправок послужило решение Конституционного суда. В КС обратился Ивановский областной суд, который не мог самостоятельно решить коллизию. Некий Сергей Журавлев совершил аварию, в которой погибли два человека, и скрылся с места происшествия. Но почти через год сам обратился в полицию с повинной в содеянном.

Из материалов дела следовало, что водитель был нетрезв. Его неадекватное поведение было зафиксировано камерами, а также показаниями свидетелей. Подтверждалось оно и чеками на алкоголь, пробитыми в местном ночном клубе, где он гулял с компанией. Но все это лишь косвенные признаки. Тем не менее на основании этих косвенных признаков суд первой инстанции признал его виновным в совершении аварии в нетрезвом виде и назначил 8 лет заключения в колонии.

Однако апелляция засомневалась в возможности вменения ему в вину отягчающих признаков в виде употребления алкоголя, раз мед­освидетельствования не было. И обратился за разъяснениями в КС.

В Конституционном суде согласились с тем, что нельзя водителя привлечь к повышенной ответственности на основании косвенных признаков. Однако обратили внимание, что это пробел в законодательстве, который надо устранить. Потому что сбежавшие с места ДТП водители оказываются в более выгодном положении, нежели добропорядочные автовладельцы, оставшиеся ждать инспекторов.

Нетрезвое состояние водителя подтверждалось чеками на алкоголь из местного клуба, где он гулял с компанией. Но это лишь косвенные улики

МВД довольно быстро разработало поправки в законодательство для устранения такой несправедливости. Документ предусматривает изменение первого абзаца частей 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ, которая прописывает наказание для водителей, совершивших ДТП с погибшими или с получившими тяжкие повреждения. После слов «в состоянии опьянения» статью предлагается дополнить словами «или скрывшимся с места совершения ДТП».

Таким образом, водителям, сбежавшим с места аварии, в которой ее участникам был причинен тяжкий вред здоровью, будет грозить наказание в виде принудительных работ на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 4 лет. Водителям, покинувшим место ДТП, в котором погиб человек, будет грозить лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. А за смерть двух или более лиц будет предусмотрено от 4 до 9 лет колонии.

Если в аварии погиб человек, а виновник скрылся, то его накажут так же сурово, как и пьяного. Фото: Paha_l/iStock

Также вносятся изменения в часть 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за оставление места ДТП. Но если депутаты примут поправки, то она будет распространяться только на случаи, в которых пострадали машины, а люди получили максимум средний вред здоровью. Сделано это для того, чтобы нормы законодательства не вступали в спор между собой. Без этой поправки в КоАП получится, что за оставление места ДТП, после принятия поправок в УК, водителю может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Надо сказать, многие не понимают, что исключение из КоАП наказания за оставление места аварии, в которой погибли люди, вовсе не отменяет лишение прав. В Уголовном кодексе такая мера наказания, как лишение водительского удостоверения, не предусмотрена. Но предусмотрена возможность наложения ограничения на какую-либо деятельность. Поэтому судья может наложить и такое ограничение, как управление транспортным средством. То есть по отбытии наказания водитель не сможет садиться за руль в течение того срока, который укажет судья.

Еще раз поясним, что уголовная ответственность в отношении скрывшегося с места аварии будет применяться только в том случае, если в результате ДТП пострадавший получил тяжкую травму или погиб. Во всех остальных случаях будет применяться статья 12.27 КоАП. То есть если человек случайно задел чей-то бампер во дворе дома на парковке, не заметил этого и уехал, ему Уголовный кодекс не грозит. Бывает, что тяжелая фура на трассе слегка задела легковушку. Водитель фуры мог этого не заметить и не услышать. Но его за это не привлекут к уголовной ответственности.

Но представим другую ситуацию. Водитель сбил пешехода. Тот сказал, что повреждений не получил и претензий не имеет. Водитель не стал вызывать ГИБДД и уехал, а пешеходу стало плохо или он скончался. Вот тут для водителя и кроется страшная неприятность. Если врачи установят, что травму, а то и смерть спровоцировала авария, то в отношении водителя после вступления в силу этих поправок будет заведено уголовное дело. Так что в таких ситуациях всегда вызывайте автоинспектора.