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17.02.2019 12:40
Рубрика: Позиция

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Текст: Татьяна Замахина

Всколыхнувшая общественность информация о том, что в Госдуме обсуждается запрет на покупку автомобилей без парковочного места или гаража, не получила подтверждения. Депутаты не слышали такого рода дискуссий и считают идею странной.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее такая информация появилась в сетевых СМИ. Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки. То есть, кому негде хранить автомобиль, тому он не положен. Источники такой информации названы не были.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Депутаты не слышали о каком-либо обсуждении данной инициативы в стенах здания на Охотном ряду. Кроме того, народные избранники удивились, как вообще такая идея могла у кого-то возникнуть.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов сообщил информационным агентствам, что такая инициатива в Госдуме не обсуждается. Парламентарий, кроме того, отметил, что такая практика существует в азиатских странах.

Говоря о сути идеи, он напомнил, что парковочное место в той же Москве стоит примерно столько же, сколько сама машина. Значит, спрос на авто упадет вдвое, и даже средние слои их купить не смогут, оценил последствия реализации такой идеи депутат. То есть автомобиль снова станет роскошью, а не средством передвижения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Ефимов назвал воплощение предложения в жизнь нереальным. В качестве абсурдного примера он привел сельскую местность. "А в деревне тоже надо парковочное место покупать?" - иронизирует депутат.

Член транспортного комитета Евгений Серпер в комментарии ТАСС заявил, что инициативы в комитет не поступало. "На первый взгляд, это нелогично", - отметил он, говоря о сути предложения.

В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил РИА Новости, что тоже не одобряет "настолько далекую от реалий российских" идею.