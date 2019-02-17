В Госдуме призвали серьезно наказывать по Уголовному кодексу за "утки" в СМИ - такие, как недавняя новость на автомобильную тему.

Напомним, что интернет-СМИ сообщили, что в Госдуме обсуждается идея о запрете приобретать машины россиянам, если они не имеют гаража или парковочного места (в аренде или в собственности).

Ряд депутатов возмутились, как вообще могла родиться подобная идея, и заверили, что это в нижней палате не обсуждается. В частности, "фейком" новость назвали в профильном думском комитете по транспорту.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов пошел дальше коллег и призвал серьезно наказывать за такого рода сообщения.

- Нужно ужесточать наказание за подобные такие "утки", потому что через такие шутки происходит раскачивание общества, - заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. - Я считаю, что должна быть серьезная ответственность за такие вещи.

Он назвал такие сообщения "вредительством".

Вострецов также призвал как можно быстрее принять закон о наказании за фейковые новости, который уже прошел первое чтение в конце января.

Санкции, заявил он, нужны вплоть до уголовной ответственности, и наказание "должно быть таким серьезным, чтобы подумал десять раз такой шутник, что шутить с обществом не надо".

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов ранее спрогнозировал в комментарии информационным агентствам, что, если вдруг такая инициатива будет реализована, то спрос на авто упадет вдвое, и даже средние слои их купить не смогут. То есть автомобиль снова станет роскошью, а не средством передвижения.

Ефимов назвал воплощение предложения в жизнь нереальным.

Напомним, о каком законопроекте, вводящем серьезное наказание за фейки, идет речь. Он касается именно опасной лжи, которая способна посеять панику. Наказание предлагается существенное - для граждан от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом сама недостоверная информация, создающая угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и наступления иных тяжких последствий, будет оперативно блокироваться.

Правительство и профильные комитеты Госдумы заявили, что в законопроектах есть что доработать. Главные замечания связаны с уточнением формулировок. Кроме того, важно убрать пересечения с уже действующими нормами.

Пакет законопроектов сейчас готовится ко второму чтению.

В середине февраля группа депутатов предложила скорректировать размер штрафов за фейковые новости. Во внесенных в ГД поправках законодатели предложили изменить штрафы для граждан - вместо нынешних "от 3 тысяч до 5 тысяч рублей" предложили диапазон "от 30 тысяч до 100 тысяч рублей". Должностным лицам тоже грозят повышенные финансовые санкции - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей (вместо 30-50 тысяч рублей). А для юридических лиц предложено смягчение - штрафы на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (было от 400 тысяч до 1 миллиона рублей).

При этом парламентарии считают необходимым дополнить КоАП составами подобного правонарушения с максимальными штрафами до 1,5 млн рублей. Более серьезные санкции могут грозить, если недостоверная информация повлечет серьезные последствия - чью-либо смерть, либо массовое нарушение общественного порядка или общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения и т.п.