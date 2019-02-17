Видео: В Иране показали новую подлодку "Фатех" с крылатыми ракетами

В Иране состоялась торжественная церемония передачи ВМС страны новой отечественной подводной лодки "Фатех" ("Победитель"), оснащенной крылатыми ракетами. Об этом сообщило иранское телевидение.

Мероприятие прошло в иранском порту Бендер-Аббас (провинция Хормозган) в присутствии президента Ирана Хасана Роухани и министра обороны Амира Хатами.

Подлодка "Фатех" создана исключительно силами иранских специалистов, она весит 527 тонн и способна погружаться на глубину более 200 метров. Подлодка может находиться в автономном плавании до пяти недель.

Крылатые ракеты на борту "Фатех" запускаются с подводной позиции.

Кроме того, подлодка оснащена торпедами и морскими минами. На ней установлена система управляемых ракет и усовершенствованная акустическая радиолокационная система, способная обнаруживать корабли потенциального противника.

"Фатех" предназначена для плавания в водах Персидского залива, чтобы обеспечить мир и безопасность на морских границах Ирана", - отмечается в репортаже иранского ТВ.