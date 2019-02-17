В Лионе "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль, стоявший в пробке. Сначала группа молодых людей бросала в машину камни, а затем принялась бить стекла палками. Находившаяся за рулем авто молодая сотрудница правоохранительных органов не выдержала и расплакалась.

"Немыслимое насилие, - написал в Twitter министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Прокомментировал произошедшее и профсоюз полиции. "Кто провоцирует? Кто начинает насилие? Позор вам!", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

По данным МВД Франции, в минувшую субботу в ходе столкновений с наиболее агрессивными участниками акций "желтых жилетов" было задержано 26 человек, из них 15 помещены под стражу.