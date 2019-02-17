Новости

В Лионе "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль 02:38
Разлив неочищенной нефти произошел при крушении поезда в Канаде 01:59
Лавров "поставил на место" спросивших об Асаде журналистов 01:31
ФТС предложила расширить перечень запрещенных импортных продуктов 00:56
Россия модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении 00:27
Автор фильма-победителя Берлинале заявил, что приятно удивлен 16.02.2019
Лавров не ожидает позитивных подвижек на Украине до выборов 16.02.2019
Команда Порошенко скопировала предвыборные лозунги Путина 16.02.2019
Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в США 16.02.2019
"Как так вышло - непонятно": группа "Чайф" потеряла гитары в Москве 16.02.2019
Лавров пояснил ситуацию со сроками заключения мирного договора с Японией 16.02.2019
В Твери навес рухнул на людей, два человека пострадали 16.02.2019
Вышел безумный трейлер "Любви, Смерти и Роботов" Дэвида Финчера 16.02.2019
Вышел трейлер "каннибальского" сериала "Диета из Санта-Клариты" 16.02.2019
Эвакуация из обрушившегося корпуса ИТМО в Петербурге завершена 16.02.2019
В Сети появился новый фильм режиссера "Района №9" 16.02.2019
Момент обрушения в петербургском университете попал на видео 16.02.2019
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном 16.02.2019
СМИ: "Валенсия" выкупит Черышева у "Вильярреала" 16.02.2019
Мать Децла рассказала о том, почему он умер 16.02.2019
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве 16.02.2019
В ходе акции "желтых жилетов" в Париже полиция применила слезоточивый газ 16.02.2019
В Лондоне опять осквернен памятник на могиле Карла Маркса 16.02.2019
"Просто сейчас не снимается": Владимир Машков не уходит из кино 16.02.2019
Врио губернатора Петербурга прибыл на место обрушения корпуса ИТМО 16.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
17.02.2019 02:38
Рубрика: В мире

В Лионе "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль

Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER
Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER

В Лионе "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль, стоявший в пробке. Сначала группа молодых людей бросала в машину камни, а затем принялась бить стекла палками. Находившаяся за рулем авто молодая сотрудница правоохранительных органов не выдержала и расплакалась.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В 14-й протестной субботе участвовали 41500 "желтых жилетов"

"Немыслимое насилие, - написал в Twitter министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Прокомментировал произошедшее и профсоюз полиции. "Кто провоцирует? Кто начинает насилие? Позор вам!", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

По данным МВД Франции, в минувшую субботу в ходе столкновений с наиболее агрессивными участниками акций "желтых жилетов" было задержано 26 человек, из них 15 помещены под стражу.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров "поставил на место" спросивших об Асаде журналистов
Команда Порошенко скопировала предвыборные лозунги Путина
Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви
Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Эрдоган отказался разорвать контракт по C-400 ради поставок Patriot