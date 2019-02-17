Вместо Lada Vesta Sport: лучшие подержанные "зажигалки" за 1 млн

В начале этого года случилось долгожданное событие: АвтоВАЗ объявил цены на свою самую незаурядную и яркую новинку - Lada Vesta в исполнении Sport.

Седан в эффектном заводском тюнинге, с форсированным мотором и настроенной подвеской ушел по цене за миллион рублей, что стало поводом для разочарования. Несмотря на великолепную внешность и реально отличную управляемость, динамические характеристики оказались довольно невнятными. Да и в целом к машине выстроился ряд вопросов. Один из них: можно ли за такие же деньги получить более спортивные повадки? Отвечаем - можно!

Понятное дело, что за миллион рублей на вторичном рынке можно найти что угодно: например, за такую сумму предлагаются даже фешенебельные гран туризмо вроде Mercedes-Benz CL AMG с мотором 6.2 мощностью 525 лошадиных сил, которые скорее низенько летают, чем ездят. Проблема в том, что машинам этим стукнуло за 10 лет, так что любой заезд на сервис на подобном спорткаре будет обходится в половину стоимости новой Lada.

Нам же нужен почти новый автомобиль до трех лет, который желательно еще не сошел с заводской гарантии, а значит как минимум еще год не будет доставлять никаких особых технических проблем, кроме планового обслуживания. Последнее не должно быть разорительным для человека, способного купить автомобиль за миллион рублей. При этом по своим ездовым характеристикам авто должно превосходить самый спортивный отечественный серийный автомобиль. То есть, быть мощнее 145 л.с., быстрее 9.6 секунды в разгоне до 100 км\ч и 193 км\ч в максимальной скорости, при этом хорошо слушаться руля и быть интересным в управлении.

Думаете слишком много условий? Как бы не так: если хорошо поискать, на вторичном рынке можно найти с полдюжины очень интересных иномарок.

Ford Focus 1.5 Turbo

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Год выпуска: 2016-2017

Пробег: 30 000 - 70 000 км

Мощность: 150 л.с.

Разгон до 100 км\ч: 9.3 сек

Максимальная скорость: 210 км\ч

Как бы не банально это прозвучало, одним из первых можно отправляться смотреть народный "Фокус" третьего поколения, только в самой мощной турбоверсии - машина даже в самой простой версии имеет отличные настройки шасси и рулевого управления. Вариантов хватает, в том числе и по выбору кузовов. Встречаются даже совсем свежие экземпляры, прошедшие от силы пару плановых ТО и еще год находящиеся на гарантии. Понятно, что такая подстраховка позволяет в довольно спокойном режиме подходить к техническому состоянию.

Как бы то ни было, двигатель 1.5 EcoBoost требует довольно специфического к себе отношения, которое характерно для многих низкообъемных, но при этом высокофорсированных моторов - они не любят низких и высоких оборотов. При регулярной езде "до отсечки" двигатель быстро перегревается (может выйти из строя электромуфта системы охлаждения), что в критических случаях приводит к пробиванию прокладки и ведению головки блока цилиндров. В то же время при "овощной" манере езды есть риск неполного прогорания смеси и микрокапелек масла, что при высоком давлении ведет к неконтролируемой детонации. Само собой, мотор требует качественного топлива, иначе впускные клапана быстро покроются нагаром.

Очень большим достоинством 150-сильного "Фокуса" является наличие полноценного автомата вместо не самого удачного робота PowerShift.

Kia Cerato Classic 2.0

Фото: youtube

Год выпуска: 2016-2017

Пробег: 30 000 - 60 000 км

Мощность: 150 л.с.

Разгон до 100 км\ч: 9.3 сек

Максимальная скорость: 205 км\ч

Выбор не столько драйвера, сколько прагматика, любящего скорость. Очень привлекательный внешне Kia Cerato уже предыдущего поколения также неплохо представлен в самых свежих исполнениях с минимальным пробегом. Более того, корейцы дают на машину пятилетнюю гарантию, так что многие вопросы по надежности можно почти сразу снимать. Главное - смотрите на состояние кузова, чтобы не нарваться на восстановленные экземпляры.

Cerato не обладает отточенным поведением и азартным управлением, но с 2.0-литровым мотором вполне может дать фору не только Vesta Sport. Что касается технических особенностей, то больше всего смущает бэкграунд 2.0-литрового мотора G4NA, а именно история с задирами на стенках цилиндров.

В большей степени этому были подвержены кроссоверы Sportage, однако и на других моделях встречается, правда заметно реже и на пробегах за 100 000 км. Так что сильно переживать стоит вряд ли. Кроме того, в 2016 году мотор получил обновление, в частности вкладыши с керамическим напылением, которые больше не должно проворачивать. Цепной мотор стал работать тише, а к автомату особых вопросов не было изначально.

Skoda Octavia III 1.4-1.8 TSI

Фото: youtube

Год выпуска: 2016-2017

Пробег: 25 000 - 80 000 км

Мощность: 150-180 л.с.

Разгон до 100 км\ч: 7.3-8.1 сек

Максимальная скорость: 219-231 км\ч

Жемчужина обзора. Автомобиль, который нужно подбирать самым первым, ибо такого сочетания качеств не найти больше ни у одного конкурента. Великолепные по характеристикам моторы TSI сочетаются с невероятно практичным кузовом лифтбэк с самым большим багажником в классе. При этом Octavia является одной из самых сбалансированных по управлению и устойчивости на дороге.

У потенциального покупателя даже есть выбор: 2017 год стал переходным для модели, так что можно встретить как дорестайлинговые версии, так и самые свежие пострестайлинговые. Разница будет заключаться в том, что более свежие машины за указанную сумму достанутся с мотором 1.4, а вот версии до обновления можно легко найти со 180-сильным агрегатом, превращающим "Октавию" в хот-хэтч с разгоном до сотни чуть более семи секунд.

Само собой, у скептиков возникнут подозрения на пресловутые двигатели семейства TSI и роботы DSG. Настороженность понятна и не лишена оснований. Опять же, в силу свежести модели, есть большая вероятность купить еще гарантийную машину с маленьким пробегом и со всеми заводскими доделками, так что многие заботы возьмет на себя дилер.

В целом же стоит помнить, что в двигателе 1.4TSI самым уязвимым элементом является цепь, которая растягивается порой к 50-60 тыс. км. Малейшие посторонние шумы - рекомендация к замене. Игнорирование проблемы может привести сначала к сбою системы фаз газораспределения, а затем к перескоку цепи и капиталке мотора.

Еще одной особенностью является повышенный расход масла, которое лучше менять раза в полтора чаще заявленного регламента. Характерна для мотора и проблема, описанная выше для Ford Focus: двигатель TSI очень не любит низких оборотов, так что лучше не стесняться давить акселератор. А вот с турбиной и компрессором особых проблем не выявлено, ходят детали без особых проблем порой до 200 тыс. км.

У двигателя 1.8 TSI такая богатая история, что в каком виде он дошел до конвейера к сегодняшнему дню сказать сложно. Главный вопрос - расход масла, который был заметно выше привычного. Ранее проблема заключалась в неудачных маслосъемных кольцах, которые заменяли на модернизированные. Кроме того, на моторе также была проблема с растяжением цепи, однако проявлялась она гораздо позже - после 100 тыс. км, что автоматически было рекомендацией к ее замене.

Что касается роботизированной коробки DSG-7, то к сегодняшнему дню она пережила не один десяток модернизаций, так что проблем в том количестве, что были ранее, с ней уже нет. Однако драйверская эксплуатация особенно в паре с мотором 1.8 может заметно сократить ресурс сцеплений и частей коробки, в частности мехатроника. Хорошая новость заключается в том, что все это давно не проблема - для коробки DSG уже выпускаются оригинальные ремкомплекты, благодаря которым за 50-60 тысяч рублей коробка приводится в почти новое состояние и способна отработать как минимум не меньший ресурс.

Audi A3 Sedan 1.4 TSI

Фото: youtube

Год выпуска: 2016-2017

Пробег: 50 000 - 85 000 км

Мощность: 150 л.с.

Разгон до 100 км\ч: 8.2 сек

Максимальная скорость: 223 км\ч

Да-да, за плюс-минус миллион рублей можно стать обладателем почти нового автомобиля премиум-класса, но объявлений в продаже немного - придется выискивать. Пусть это будет самый маленький седан марки, да к тому же скорее всего в базовом исполнении, однако это все-таки Audi со всеми вытекающими. Это значит очень хороший уровень комфорта и управления, да к тому же со 150-сильным мотором легкая машина очень хорошо идет за педалью газа.

Кроме того, в техническом плане машину многое роднит с тем же Volkswagen и Skoda, так что в обслуживании она не станет сильной обузой. По факту А3 - это тот же "Гольф", только накрытый более престижным кузовом. Собственно, потенциальные технические проблемы у машины такие же, как и у описанной выше Octavia 1.4 TSI - агрегатная пара идентична.

Единственный нюанс - базовые Audi A3 часто выбирали девушкам как первую машину, так что стоит обратить пристальное внимание на состояние кузова.

Mazda 6 2.0

Год выпуска: 2016

Пробег: 55 000 - 125 000 км

Мощность: 150 л.с.

Разгон до 100 км\ч: 10.8 сек

Максимальная скорость: 207 км\ч

Пускай по разгону до 100 км\ч "Мазда" и уступает, но это, черт возьми, "шестерка". Одна из самых красивых и самых драйвовых машин старшего D-класса. Не самый мощный для такого седана мотор никак не мешает получать кайф от острого отточенного управления. За указанные деньги встречаются экземпляры исключительно в базовых версиях только-только сошедшие с гарантии. Так что при пробегах в пределах 60-70 тыс. км их можно смело смотреть.

Опять же, основные вопросы хочется задать навороченному двигателю SkyActiv, но, как ни странно, статистика показывает, что мотор вполне надежен. В первую очередь, однако, он очень требователен к качеству топлива и масла. Возможно из-за этого, а может быть и нет, но на "шестерках" нередки замены масляных насосов, из-за которых сбоила гидравлическая муфта изменяемых фаз.

Были проблемы с блоком управления двигателем, который требовал перепрошивки, иначе машина могла начать непроизвольно глохнуть. А также встречался быстрый износ кулачков впускного распредвала. В остальном особых проблем с машиной не замечено. Разве что стоит помнить о том, что Mazda - одна из самых угоняемых марок.