Внедорожник за миллион: УАЗ "Патриот" или подержанные иномарки

"Патриот" - жизненная основа ульяновского автозавода на протяжении многих лет. У этой машины почти нет случайных покупателей. Ей мало равных найдется на бездорожье, а комплекс ее потребительских характеристик сегодня ничуть не уступает какому-нибудь "Крузаку". Одна беда - уровень качества и ездовых характеристик до иномарочных не дотягивает, несмотря на все усилия завода по постоянной доработке машины. А потому, многие желают купить "джип" не хуже, но надежнее и не дороже. Можно ли решить такую дилемму? В принципе, можно.

Итак, во-первых, стоит понимать, что такое УАЗ "Патриот" и зачем он вам нужен. Это огромный рамный "ящик" с полным набором внедорожных средств, а потому главной задачей такой машины является преодоление серьезного бездорожья, но в относительно комфортных условиях. Если же вам просто хочется пренебрежительно смотреть сверху вниз на владельцев легковушек в потоке, то тогда хороший импортный кроссовер будет гораздо эффективнее. Не особо подойдет "Патриот" и для дальних вояжей из-за не самой лучшей устойчивости, а также очень прожорливого бензинового двигателя. Ну и пресловутая надежность машины, увы, по-прежнему оставляет поводы для более частых визитов на сервис, чем этого бы хотелось.

При всем этом главный довод о том, что за такие деньги ничего другого не купить, с каждым годом становится все менее актуальным. На сегодняшний день "вилка" стоимости составляет от 750 000 рублей за самые простые версии машины до 1 150 000 рублей за самые навороченные. Мягко говоря, немало, хотя действительно - купить хоть какой-то аналог за те же деньги новым возможности почти нет, не считая отечественных же "Нив" или малыша Suzuki Jimny.

А если сделать выбор в пользу немного подержанных автомобилей? Ведь миллион - немалые деньги. Неужели за такую сумму вторичный рынок не предлагает достойных УАЗу альтернатив? Немного изучив этот сегмент, мы пришли к выводу, что найти достойную замену "Патриоту" все-таки можно.

Но сразу вернем мечтателей на бренную землю. Прямые конкуренты "Патриота" - это те самые крутые импортные "джипы", которые никогда не стоили дешево, а потому за плюс-минус миллион эту будут в лучшем случае четырех-пятилетние варианты, намотавшие под сотню тысяч километров. Правда в заботливых руках для большинства из них это лишь треть, а то и четверть пробега без особых проблем в эксплуатации.

Mitsubishi Pajero Sport II и L200

Mitsubishi L200. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Год выпуска: 2014

Пробег: 80 000 - 120 000 км

Самый прямой аналог "Патриота" в японском исполнении. Грубоватый внедорожник с деревенскими повадками и дешевым интерьером, однако куда лучше настроенный в плане ездового комфорта. Существует как в виде закрытого кузова, так и в виде пикапа с минимальным количеством технических отличий.

На фоне УАЗа резко положительно выделяется наличием неплохого 2.5-литрового экономичного дизеля, а также "автомата". Кроме того, машина имеет две системы полного привода - с жестким подключением передней оси и очень продвинутую систему SuperSelect, которую можно использовать в разных режимах движения.

Состояние машины в молодом возрасте как обычно напрямую зависит от режима эксплуатации. Pajero Sport, равно как и L200, хотя и был рассчитан на повышенные нагрузки, прямо уж тяжелой эксплуатации не любит. Дизель не должен подъедать масло и, главное, не должен никогда перегреваться. В ином случае - это плохие признаки. Езда с педалью газа в полу на протяжении двух-трех часов может привести к трещине в блоке. Следите за сальниками - их подтеки заметно сокращают срок службы ремня ГРМ.

Бензиновый мотор V6 - очень надежный, но прожорливый агрегат, кроме того, заметно более дорогой. В указанные деньги он не впишется, а потому с настороженностью относитесь к дешевым предложениям.

Обе коробки передач также достаточно надежны. Механика почти вечна, а автомат боится, опять же, только перегрева из-за не самой мощной системы охлаждения. Ее можно улучшить дополнительным радиатором.

Если вы выбрали базовую систему полного привода EasySelect, то в совсем суровое бездорожье лучше тогда не лезть - слабовата тонкая цепь привода, которая может не выдержать. Механизм SuperSelect выносливее, но сложнее и дороже. Ну, и соответственно, обратная ситуация: редкое пользование полным приводом приводит к его закисанию и поломкам при попытке включить.

Chevrolet TrailBlazer

Chevrolet TrailBlazer. Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Год выпуска: 2014

Пробег: 80 000 - 150 000 км

После ухода GM из России многие уже и забыли, что буквально недавно на нашем рынке продавался еще один талантливый и недорогой покоритель бездорожья - TrailBlazer. Автомобиль отличался не только наличием хорошего дизельного мотора, но и семиместным салоном. Однако, скажем прямо, надежности японских конкурентов Chevrolet не снискал из-за разных мелких "болячек". Так или иначе, это крепкий рамный внедорожник, который в немного подержанном состоянии вряд ли доставит своему владельцу больше проблем, чем УАЗ. Самое главное, найти не сильно укатанную версию, так некоторые владельцы за 4-5 лет умудрились накатать на машине свыше 150 000 км.

Под капотом в 99% версий находится дизельный агрегат Duramax объемом 2.8 литра. Мотор в целом надежный, но нужно знать несколько особенностей. Опять же, следить за температурой, качеством масла и топлива. Нередки капризы по топливной системе (проблемы с проводами форсунок) и системе охлаждения, в которой слабоваты сальники. К стотысячному пробегу гарантированно придется возиться с клапаном EGR.

На машине использовался надежный автомат GM 6L45, который имеет ресурс до 200 000 км. Коробка требуют регулярной замены масла не реже 75 000 км и аккуратных нагрузок. Если машина активно использовалась на бездорожье или для активной езды, то масло быстро загрязняется продуктами износа и забивает каналы гидроблока, что грозит капиталкой коробки.

Что же касается системы полного привода, то на Chevrolet использовалось только жесткое подключение Part-Time. Во всех механизмах машины главная задача - следить за состоянием всевозможных сальников. Если нигде нет недостатков смазки и жидкостей, то все узлы ходят довольно долго.

SsangYoung Kyron

SsangYoung Kyron. Фото: Пресс-служба SsangYoung.

Год выпуска: 2014

Пробег: 60 000 - 100 000 км

Многие воспринимают эту машину как кроссовер в силу ее внешних особенностей, однако корейский Kyron - это полноценный внедорожник с жестко-подключаемым полным приводом, раздаткой и понижайкой. Причем из-за специфических особенностей имиджа бренда и позиционирования, марка SsangYoung оказалась в разряде "бюджетных" компаний, а потому продавала свои авто по привлекательным ценам, за что и заслужила популярность в России.

Под капотом машины можно встретить два мотора - дизельный 2.0 и бензиновый 2.3. Оба являются лицензионными копиями старых агрегатов Mercedes-Benz, а потому довольно выносливы и неприхоливы.

С бензиновым мотором проблем вообще минимум, хотя он для серьезных нагрузок слабоват. Главное - следить за сальниками, прокладками и датчиками. Дизель более тяговит, но может потребовать внимания. В зоне риска натяжитель цепи ГРМ, ролик приводного ремня и свечи накаливания. Кроме того, из-за особенностей конструкции двигатель обязательно требует установки предпускового подогревателя и турботаймера, иначе морозы и нагрузки могут добавить владельцу проблем.

SsangYong желательно покупать с механической КПП, на которую почти нет нареканий. Автоматы для бензина и дизеля на Kyron разные, но с похожими проблемами. До пробега 100-120 тыс. км они ходят, но потом начинают пинаться и дергаться, глючит блок управления. При серьезных нагрузках может появиться дисбаланс кардана, когда выходит из строя крестовины или подвесной подшипник. Бывает, что отказывают вакуумные муфты в передних ступицах.

В целом, опять же, заботливые руки владельца, хорошая диагностика и относительная молодость машин, позволит довольно беспроблемно прожить с ними еще около 100 000 км. Внедорожники с жестко-подключаемой полноприводной системой Part-Time нельзя долго использовать с включенным полным приводом на сухом асфальте, иначе не избежать проблем с раздаточной коробкой.

А может все-таки пикап?

Volkswagen Amarok. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В указанные деньги попадают еще несколько автомобилей, правда исключительно в кузове пикап. Увы, рекомендовать однозначно мы их не будем, поскольку все они в лучшем случае окажутся 2013 года выпуска с пробегом хорошо за 100 000 км, а то и за все 200 000 км, то есть гарантированно потребуют вложений. Это Volkswagen Amarok, Nissan Navara и Toyota Hilux.

"Немца" лучше всего смотреть в самой простой версии с 2.0-литровым дизелем и механикой. Такое исполнение идет с выносливой системой Part-Time. Технологичная машина критична к качеству топлива и масла, а также к высоким нагрузкам. Двухлитровик для серьезных вылазок слабоват. Ищите мажора, который использовал пикап для покатушек на шашлыки. Таких владельцев было немало.

Неубиваемый и выносливый трудовой конь - это про пикап Toyota. Машина прошлого поколения в силу простоты и возраста, действительно заслужила свою репутацию. Одна беда, найти Hilux с небольшим пробегом получится вряд ли, а это значит, что многое придется менять в силу физического износа, что обойдется недешево. Главное - это проверенная сервисная история. Если все делалось вовремя и по регламенту без особых нагрузок, Hilux ходит по 300-350 тыс. км без особых проблем.

Если хорошо поискать, то можно найти и последние версии также популярного в России пикапа Nissan Navara, который является открытой версией внедорожника Pathfinder. Машина не получилось такой выносливой как Toyota, но опять же, благодаря пафосному виду не всегда использовалась по прямому назначению. 2.5-литровый дизель и любая из коробок ходят довольно долго. Проблемы могут доставить крестовины кардана, сцепление и глюки электрики, а также неважное качество покраски.

Вывод

Если же говорить в целом, то несмотря на свою надежность, все представленные в обзоре альтернативы УАЗу имеют один общий недостаток - немалую стоимость обслуживания. Отдельные детали на Toyota или Mitsubishi стоят столько, что на эти деньги можно купить еще один подержанный "Патриот" на запчасти.

Так что, как всегда, на вторичном рынке мы советуем смотреть машины только из гарантированно проверенных рук - от хороших знакомых или в салонах официальных дилеров, которые давно не скрывают проблемы автомобилей trade-in, если таковые имеются.