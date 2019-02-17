"Звезды мира" обыграли "звезд России" в Матче звезд Единой лиги

В Москве состоялся уже третий по счету Матч звезд баскетбольной Единой лиги. В конкурсе трехочковых бросков победителем стал Виталий Фридзон, в соревновании по броскам сверху первенствовал еще один россиянин Вячеслав Зайцев. "Звезды мира" взяли реванш по итогам собственно матча, выиграв у "Звезд России" со счетом 118:115.

Напомним, предыдущие две игры прошли в Сочи и в Санкт-Петербурге. То, что баскетбольный звездный уик-энд добрался до Москвы на третий год своего существования - не случайно. Ведь в этом году Единая лига отмечает свой 10-летний юбилей.

Для действа было выбрано одно из самых на данный момент небанальных мест в столице. А именно - новая арена в Петровском парке, которая после реконструкции футбольного динамовского стадиона оказалась с ним под одной крышей. Комплекс является универсальным: там уже проводились концерты, а из спортсменов первыми пространство освоили хоккеисты московского "Динамо", успевшие там провести уже несколько матчей. Кстати, последняя домашняя игра "бело-голубых" на "петровском" льду состоялась за два дня до Матча звезд Единой лиги. Сразу после хоккея арена была впервые переоборудована под баскетбольные нужды: технические возможности это позволяют.

Наверно символично, что именно Матч звезд открыл арену в Петровском парке в новом качестве. Что-что, а шоу Единая лига делать умеет. Предыдущие два уик-энда тому подтверждение. А то, что в роли конферансье уже в третий раз выступил ведущий шоумен страны Иван Ургант, лишний раз подчеркивает статус действа.

Все-таки баскетбол в нашей стране - это еще не футбол и даже не хоккей, где дистанция между спортсменами и болельщиками довольно велика. На баскетбольных мероприятиях совсем не так. Здесь запросто можно пожать руку Андрею Воронцевичу, перемигнуться с главным тренером сборной России Сергеем Базаревичем, встретить в коридоре легенду отечественного баскетбола Андрея Кириленко, причем в совершенно обычной одежде и без охраны. Кажется: что в этом такого особенного? А для кого-то эти моменты - событие. "Вау, это же сам Кириленко", - делились впечатлениями мальчишки, пробегавшие мимо по своим делам.

При этом не сказать, что баскетбол не популярен и поэтому в нем меньше пафоса. Видели бы вы гигантскую очередь, которая образовалась за автографами и фотографиями к, пожалуй, двум главным звездам Единой лиги - Нандо Де Коло и Алексею Шведу. Последний для народа, несмотря на весь звездный статус, - близкий, родной, свой. "Ты взял автограф у Лехи? А у этого? Пойдем скорее". Жаль только, что оба игрока в этот вечер не смогли порадовать болельщиков из-за травм. Швед, залечивающий свой мизинец, даже не раздевался и потому мог пощеголять в модных брюках с бахромой по бокам, как у ковбоев. Де Коло все-таки облачился в форму, но в игре участия не принимал.

Кстати, что касается формы, очереди, пусть и не такие длиннющие стояли не только к игрокам. Мерч Матча звезд оказался весьма востребованным: толпы в пунктах продажи атрибутики были весьма внушительными. Не исключено, что свою роль сыграли демократичные цены. Например, заполучить майку с фамилией того же Шведа можно было всего за тысячу рублей.

Но главные события все же проходили внутри арены. Считается, что собрать в Москве аншлаг - дело не простое. Матч Единой лиги справился с этой задачей без лишних усилий: к старту игры 14-тысячные трибуны были заполнены уже до краев. На разогреве у матча выступила группа "Каста", а затем "в игру" вступил Ургант, взбодривший публику парой фирменных шуток. Кстати, Иван вел этот вечер не один. Ему ассистировал символ Единой Лиги - дальневосточный леопард Буба. Когда маскот говорил, его изображение выводилось трехмерной графикой на огромном кубе под потолком зала. Буба, между прочим, тоже оказался парень с юмором и периодически не стеснялся подкалывать своего более именитого напарника.

Вообще все участники вечера не стеснялись импровизировать, добавлять в сценарий что-то свое, придумывать. Но наличие в программе двух конкурсов для баскетболистов - незыблемая традиция. В перерыве после первой четверти на паркете появились снайперы - соревноваться в точности трехочковых бросков. Виталий Фридзон, являющийся самым результативным игроком за всю историю Единой лиги, был единственным, кто представлял российских звезд. Но ветерана это не смутило. Уже в первой попытке он набрал 20 очков - результат, который не смог перебить никто из соперников, да и сам Фридзон в финальном раунде. Виталий и стал победителем конкурса.

Ну а после второй четверти настала очередь самого зрелищного конкурса - по данкам, то есть броскам сверху. Надо сказать, что по изобретательности и мастеровитости игроки Единой лиги ни в чем не уступили коллегам из Национальной баскетбольной ассоциации, проводившей звездный уик-энд в те же дни. Чего только зрители не увидели: данки с отскоком от щита, с разворотом на 360 градусов, с прокидыванием мяча под ногой. Кендрик Перри из "Нижнего Новгорода", забивая сверху, даже перепрыгнул одного из маскотов. Впрочем, жюри, в которое помимо почетного президента Единой Лиги Сергея Иванова входили такие корифеи, как Татьяна Тарасова и Лев Лещенко, старания американца не оценило и победу отдало Вячеславу Зайцеву из "Химок".

Что до самого матча, даже досадное отсутствие нескольких звезд из-за травм не испортило общей картины. Прав был Ургант, пошутивший в самом начале, что игроки обеих команд лишь делают вид, будто результат для них не имеет значения. Да, по ходу матча была уйма красивейших моментов, но об очках звезды и не думали забывать. Неслучайно все решилось на последних секундах, когда Перри реализовал трехочковый и принес "звездам мира" первую победу в истории гала-матчей Единой лиги. Самым ценным игроком при этом стал испанец Серхио Родригес из ЦСКА. На его счету 20 очков и пять результативных передач.