Арабский фонд получит 36% в компании-производителе Aurus

110 миллионов евро вложит в развитие отечественных автомобилей представительского класса Aurus Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов.

Соглашение об этом подписано в рамках проходящей в ОАЭ военно-промышленной выставки IDEX. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, арабский фонд получит долю в размере 36% в ООО "Аурус" (при этом 63,5% сохранит за собой ФГУП "НАМИ", которое явилось разработчиком автомобилей) и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 миллионов евро в течение ближайших трех лет.

Эти средства будут вложены в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их продвижение на международных рынках. Арабский фонд также станет генеральным дистрибутром модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По мнению Мантурова, вхождение арабского фонда в проект - свидетельство того, что российские люксовые автомобили станут успешным продуктом на глобальном рынке.

Также стало известно, что доля ПАО "Соллерс" в ООО "Аурус" сократится до 0,5%, при этом с конца 2020 года Sollers начнет серийное производство автомобилей Aurus в Особой экономической зоне "Алабуга".