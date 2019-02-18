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18.02.2019 13:17
Рубрика: Российский автопром

Арабский фонд получит 36% в компании-производителе Aurus

Текст: Ольга Игнатова

110 миллионов евро вложит в развитие отечественных автомобилей представительского класса Aurus Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов.

Соглашение об этом подписано в рамках проходящей в ОАЭ военно-промышленной выставки IDEX. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, арабский фонд получит долю в размере 36% в ООО "Аурус" (при этом 63,5% сохранит за собой ФГУП "НАМИ", которое явилось разработчиком автомобилей) и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 миллионов евро в течение ближайших трех лет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Эти средства будут вложены в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их продвижение на международных рынках. Арабский фонд также  станет генеральным дистрибутром модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По мнению Мантурова, вхождение арабского фонда в проект  - свидетельство того, что российские люксовые автомобили станут успешным продуктом на глобальном рынке.

Также стало известно, что доля ПАО "Соллерс" в ООО "Аурус" сократится до 0,5%, при этом с конца 2020 года Sollers начнет серийное производство автомобилей Aurus в Особой экономической зоне "Алабуга".

#Кортеж