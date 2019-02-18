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18.02.2019,  
12:20
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Армата" по-китайски: новую тяжелую БМП показали на IDEX-2019

На 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEX 2019 в Абу-Даби китайская корпорация Norinco впервые представила модель перспективной боевой машины пехоты. Как сообщается, она будет выполнена на шасси экспортного боевого танка VT-4.

Если ранее самой тяжелой БМП из КНР считалась тридцатитонная VN17, то вес новинки с мощным противоснарядным бронированием, вероятно, перешагнет 40 тонн и, возможно, вплотную приблизится к 50 тоннам.

Этот показ является попыткой привлечь внимание потенциальных заказчиков из богатых монархий Персидского залива. Не исключено, что ТБМП им понравится, и военные профинансируют реализацию этого проекта.

Как считают некоторые эксперты, данный концепт является некоторым подражанием российской Т-15 "Армата" - как и на нашей машине, двигатель здесь находится в передней части корпуса и достаточно хорошо защищен.

Фото: Wikipedia
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Выбор боевого отделения также не случаен - в вооруженных силах ОАЭ очень популярен боевой модуль от российской БМП-3. Его ценят за высокую огневую мощь 100-мм орудия - пусковой установки, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета.

Ранее "тройчатку" планировали ставить на создававшуюся в Эмиратах при помощи иностранных специалистов другую тяжелую БМП - на основе итальянского танка OF-40. Правда, из-за технических проблем с переделкой шасси работы были прекращены.

Также такой башней оснащены колесные боевые машины Rabdan и Patria AMV. Эта техника уже успела повоевать в Йемене.

На модель бронемашины от Norinco установлено боевое отделение от китайской БМП ZBD-04, в части вооружения оно во многом повторяет российскую разработку. Отличия лишь в прицелах и усиленном бронировании.

Кормовую часть машины будут прикрывать два модуля с вооружением. Ранее такое решение было применено на опытных челябинских БМПТ.

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