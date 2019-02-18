"Богемская рапсодия" и Стивен Спилберг получили очередные кинонаграды

Новости

В Cочи полицейский сбил насмерть ребенка 17:36
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес" 17:30
Александр Беглов включен в состав Совета безопасности РФ 17:28
Госдума 21 февраля рассмотрит поправки о криминальных авторитетах 17:12
В Москве 23 февраля будет холодно и ветрено 17:08
Церковь поддержала инициативу запретить продажу алкоголя до 21 года 17:03
Белорусский оркестр подготовил программу к юбилею Аллы Пугачевой 17:00
Citroen C5 Aircross приедет в Россию с умной подвеской 17:00
Лучшие фильмы "Кинотавра" бесплатно покажут в Москве 16:53
Сбившую насмерть таксиста певицу отпустили после допроса 16:47
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян 16:45
Археологи обнаружили остатки первых построек Севастополя 16:43
Карельские ученые открыли поселение эпохи раннего металла 16:43
В Астрахани лифт с пассажирами упал в шахту 16:43
Во Владимире арестован водитель, протаранивший "живой щит" 16:30
В Чечне в ДТП с Lada и Mercedes погибли два человека 16:29
СМИ подсчитали, во сколько обходится лечение гриппа 16:18
Корвет "Дерзкий" спустят на воду в Петербурге в 2021 году 16:12
У нового Ford Focus появилась "заряженная" версия 16:07
В Петербурге Аничков дворец эвакуировали из-за угрозы минирования 16:01
Фото: Максим Виторган почти не спит 15:59
Депутаты предложили сблизить в СГ подходы по маткапиталу 15:58
Видео: Челябинские студенты слепили снеговика высотой в 8 метров 15:57
В Нижнем Новгороде эвакуированы семь крупных объектов 15:50
В Петербурге назначены главы трех районов 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 16:23
Рубрика: Культура

"Богемская рапсодия" и Стивен Спилберг получили очередные кинонаграды

Текст: Александр Алексеев
Состоялась торжественная церемония вручения наград CAS Awards. Ежегодно здесь отмечают лучшие музыкальные и звукорежиссерские достижения в киноиндустрии. На этот раз главный приз получил фильм режиссера Брайана Сингера "Богемская рапсодия" с оригинальной музыкой группы Queen.

Среди сериалов первенствовали "Удивительная миссис Мэйзел" (в номинации "Телевизионный сериал длительность в один час") и "Моцарт в джунглях" ("Телевизионный сериал длительностью в полчаса"), а также "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" ("Телефильм или мини-сериал"). При этом главную награду за "выдающееся сведение звука анимационном кино" Общество работников киноозвучания присудило "Острову собак" культового режиссера Уэса Андерсона.

Фото: iStock
Обсуждаем прогноз погоды на "Оскаре"

Снова не остался без наград и Стивен Спилберг. На 55-й церемонии CAS Awards создателя фильмов "Челюсти", "Список Шиндлера", "Война миров", трилогии об Индиане Джонсе и "Спасти рядового Райана" чествовали за "особые заслуги в кинематографии".

Примечательно, что обладатели премий становятся известны за семь дней до церемонии "Оскара". И нередки случаи, когда те, кто побеждает на CAS Awards, отмечаются затем и Американской академией кинематографических искусств и наук. Вот и год назад, после триумфа на CAS Awards, фильм режиссера Кристофера Нолана "Дюнкерк" выиграл через неделю и "Оскара". Многие ждут, что схожая история случится и с фильмом "Богемская рапсодия".

Напомним, церемония вручения наград 91-й премии "Оскар" состоится 24 февраля.

Кстати

"Богемская рапсодия" претендует в этом году сразу на несколько номинаций "Оскара": "Лучший фильм", "Лучший монтаж", "Лучшее сведение звука" и "Лучший монтаж звука". А Рами Малек - исполнитель роли Фредди Меркьюри - номинирован и в категории "Лучший актер", что довольно неожиданно… Впрочем, соперники у него серьезные: Кристиан Бэйл ("Власть"), Уильям Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Брэдли Купер ("Звезда родилась") и Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").


 

Культура Кино и ТВ Мировое кино "Оскар"-2019 Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
Китай получит новые ракеты для С-400
В Кремле заявили о давлении на российские СМИ
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян
ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ