"Богемская рапсодия" и Стивен Спилберг получили очередные кинонаграды

Состоялась торжественная церемония вручения наград CAS Awards. Ежегодно здесь отмечают лучшие музыкальные и звукорежиссерские достижения в киноиндустрии. На этот раз главный приз получил фильм режиссера Брайана Сингера "Богемская рапсодия" с оригинальной музыкой группы Queen.

Среди сериалов первенствовали "Удивительная миссис Мэйзел" (в номинации "Телевизионный сериал длительность в один час") и "Моцарт в джунглях" ("Телевизионный сериал длительностью в полчаса"), а также "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" ("Телефильм или мини-сериал"). При этом главную награду за "выдающееся сведение звука анимационном кино" Общество работников киноозвучания присудило "Острову собак" культового режиссера Уэса Андерсона.

Снова не остался без наград и Стивен Спилберг. На 55-й церемонии CAS Awards создателя фильмов "Челюсти", "Список Шиндлера", "Война миров", трилогии об Индиане Джонсе и "Спасти рядового Райана" чествовали за "особые заслуги в кинематографии".

Примечательно, что обладатели премий становятся известны за семь дней до церемонии "Оскара". И нередки случаи, когда те, кто побеждает на CAS Awards, отмечаются затем и Американской академией кинематографических искусств и наук. Вот и год назад, после триумфа на CAS Awards, фильм режиссера Кристофера Нолана "Дюнкерк" выиграл через неделю и "Оскара". Многие ждут, что схожая история случится и с фильмом "Богемская рапсодия".

Напомним, церемония вручения наград 91-й премии "Оскар" состоится 24 февраля.

Кстати



"Богемская рапсодия" претендует в этом году сразу на несколько номинаций "Оскара": "Лучший фильм", "Лучший монтаж", "Лучшее сведение звука" и "Лучший монтаж звука". А Рами Малек - исполнитель роли Фредди Меркьюри - номинирован и в категории "Лучший актер", что довольно неожиданно… Впрочем, соперники у него серьезные: Кристиан Бэйл ("Власть"), Уильям Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Брэдли Купер ("Звезда родилась") и Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").



