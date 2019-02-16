Организаторов "Оскара" убедили провести церемонию в прежнем формате

Кинодеятели, вступившиеся за своих коллег и поднявшие бучу в связи с принятым было Американской киноакадемией решением не транслировать в прямом эфире вручение наград в некоторых номинациях, добились своего: оно отменено.

Трансляция пройдет в прежнем традиционном формате, заверили в Академии, подчеркнув, что услышали возмущенный глас кинематографистов, в числе которых были Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Дэмьен Шазелл, Спайк Ли, Джордж Клуни и еще 35 видных деятелей киноискусства, прислушались к нему и теперь реагируют соответствующим образом. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, Академия решила сократить хронометраж трансляции за счет сокращения экранного времени у следующих номинаций: "Лучший игровой короткометражный фильм", "Лучшие прически и макияж", "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа". Предполагалось, что во время вручения премий в этих категориях будет идти реклама, а показать их планировалось в конце и в сокращенном виде. Несмотря на то, что академики пытались убедить общественность, что никого не хотели таким образом обидеть и унизить, скандала избежать не удалось.

Скандал этот, кстати, уже не первый из связанных с 91-й церемонией вручения "Оскара". До этого жюри было обвинено в сексизме и дискриминации женщин, а еще ранее шоу осталось без ведущего - назначенный на эту роль комик Кевин Харт в добровольно-принудительном порядке взял самоотвод из-за его всплывших на поверхность шуток в Twitter, которые некоторые сочли "гомофобскими".

Вручения "Оскара-2019" пройдет в ночь на 25 февраля по московскому времени. "Кинократия" проведет онлайн-трансляцию.