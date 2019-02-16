Новости

Фото: Джей Джей Абрамс завершил съемки IX эпизода "Звездных войн" 18:19
19-летний рэпер YNW Melly арестован за двойное убийство 17:55
Битва титанов аналитики: Юрий Лоза ответил на выпад Сергея Шнурова 17:43
Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу 17:33
Умер сыгравший Гитлера в "Бункере" швейцарский актер Бруно Ганц 17:13

Организаторов "Оскара" убедили провести церемонию в прежнем формате

Новости
    16.02.2019, 18:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Кинодеятели, вступившиеся за своих коллег и поднявшие бучу в связи с принятым было Американской киноакадемией решением не транслировать в прямом эфире вручение наград в некоторых номинациях, добились своего: оно отменено.

Трансляция пройдет в прежнем традиционном формате, заверили в Академии, подчеркнув, что услышали возмущенный глас кинематографистов, в числе которых были Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Дэмьен Шазелл, Спайк Ли, Джордж Клуни и еще 35 видных деятелей киноискусства, прислушались к нему и теперь реагируют соответствующим образом. Об этом сообщает Reuters.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: Джей Джей Абрамс завершил съемки IX эпизода "Звездных войн"

Напомним, Академия решила сократить хронометраж трансляции за счет сокращения экранного времени у следующих номинаций: "Лучший игровой короткометражный фильм", "Лучшие прически и макияж", "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа". Предполагалось, что во время вручения премий в этих категориях будет идти реклама, а показать их планировалось в конце и в сокращенном виде. Несмотря на то, что академики пытались убедить общественность, что никого не хотели таким образом обидеть и унизить, скандала избежать не удалось.

Скандал этот, кстати, уже не первый из связанных с 91-й церемонией вручения "Оскара". До этого жюри было обвинено в сексизме и дискриминации женщин, а еще ранее шоу осталось без ведущего - назначенный на эту роль комик Кевин Харт в добровольно-принудительном порядке взял самоотвод из-за его всплывших на поверхность шуток в Twitter, которые некоторые сочли "гомофобскими".

Вручения "Оскара-2019" пройдет в ночь на 25 февраля по московскому времени. "Кинократия" проведет онлайн-трансляцию.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Жена Марата Башарова решила уйти от него из-за насилия 17:04
Сергей Шнуров написал жесткий стих о скандале вокруг Александра Друзя 16:25
"Союзмультфильм" покажет новые истории любимых героев 15.02.2019
Юрий Лоза усмотрел в скандале с Друзем подозрительные факторы 15.02.2019
⧣ Голливуд
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Чеченский писатель снова подал суд на режиссера "Аватара" 15.02.2019
В новой экранизации "Дюны" сыграют "Аквамен" и Джош Бролин 15.02.2019
Грядущую церемонию вручения премии "Оскар" омрачил еще один скандал 15.02.2019
⧣ скандалы
Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Анатолий Вассерман предложил проверить Друзя на детекторе лжи 15.02.2019
Бурда прокомментировал отстранение Друзя 15.02.2019
Пельш прокомментировал скандал вокруг Друзя и Бера 15.02.2019
⧣ Оскар
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Премию "Оскар" уличили в дискриминации женщин-режиссеров 26.01.2019
Рами Малек рассказал о том, как готовился к роли Фредди Меркьюри 24.01.2019
Брайан Мэй и Роджер Тейлор рассказали о фильме "Богемская рапсодия" 24.01.2019