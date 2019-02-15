Грядущую церемонию вручения премии "Оскар" омрачил еще один скандал

Группа видных голливудских кинодеятелей резко раскритиковали Американскую киноакадемию в связи с ее решением не транслировать вручение премий в некоторых номинациях "Оскара" в прямом эфире.

В числе 40 кинематографистов, подписавших совместное протестное обращение, оказались режиссеры Квентин Тарантино, Спайк Ли (его "Черный клановец" претендует, в том числе, на главный приз в этом году), Дэмьен Шазелл, Мартин Скорсезе, оператор Роджер Дикинс и другие.

Подписавшиеся отметили, что еще не поздно отказаться от этого решения и призвали академиков это сделать.

"С момента своего создания телетрансляции "Оскара" неоднократно подвергались определенным изменениям ради сохранения свежести формата. Однако ранее от этого не страдала целостность первоначальной миссии Академии", - цитирует Газета.ru текст письма.

"Если признание людей, несущих ответственность за создание выдающегося кино, ослабляется тем самым учреждением, целью которого изначально являлась защита индустрии, мы больше не хотим поддерживать эту организацию", - гневно заявили кинодеятели, горестно добавив, что заигрывание с бесхитростными запросами индустрии развлечений Академия прекратила придавать должное значение искусству кино и его творцам.

Напомним, в ходе телетрансляции 91-й церемонии вручения престижной премии решено не показывать награждение победителей в следующих категориях: "Лучший игровой короткометражный фильм", "Лучшие прически и макияж", "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа".

В ответ на шквал критики со стороны киносообщества руководство Академии постаралось убедить возмущенных, что никого обидеть таким образом не хотело и что вообще все не так плохо.

На самом деле, пояснили в Академии, в трансляцию войдут все 24 категории "Оскара", в том числе - и указанные злополучные номинации. Просто объявление лауреатов покажут позже и без выхода триумфаторов на сцену.

Это - не единственный скандал, предваряющий "Оскар-2019". Ранее стало известно, что впервые за 30 лет церемония пройдет без ведущего. Это стало следствием инцидента с изначально назначенным на эту роль комиком Кевин Хартом, вскоре обвиненным в гомофобии за старые шутки в Twitter. Последовавшая за этим попытка заменить его на актеров, сыгравших членов супергеройской команды Мстителей успехом не увенчалась.

Кроме того, Академию недавно обвинили в дискриминации женщин-режиссеров.

Церемония вручения 91-го "Оскара" пройдет в ночь на 25 февраля по московскому времени. "Кинократия" проведет онлайн-трансляцию мероприятия.