Брюссель увеличит финансирование проектов в Беларуси

Разработку новых взаимовыгодных проектов Беларусь и ЕС намерены поручить специализированной рабочей группе, которая изучит дальнейшие направления сотрудничества и будущие программы. Этими двусторонними планами поделился европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер по итогам своей встречи 18 февраля с Александром Лукашенко, передает БЕЛТА .

Еврокомиссар пояснил, что в Брюсселе разрабатывается бюджет практически на ближайшие десять лет, в котором отведено место и под финансирование проектов "Восточного партнерства". Часть из них будет реализована и в Беларуси. "Мы видим необходимость в наращивании объема финансирования этих проектов", - уточнил Эттингер. Одним из таких направлений он назвал совершенствование транспортной инфраструктуры.

Беларусь имеет протяженную границу со странами ЕС, напомнил чиновник, по словам которого, РБ считается очень важной транзитной артерией для грузовых потоков между ЕС и Россией. "Поэтому расширение и развитие трансграничной транспортной сети - будет играть большую роль", - полагает еврокомиссар.

Он также добавил, что в этом году исполняется десять лет инициативе "Восточное партнерство", которая, в том числе, служит развитию отношений и с Беларусью. "Сейчас мы думаем над тем, чтобы сформулировать приоритеты для будущего развития отношений, разработать ряд прагматичных, практико-ориентированных проектов, которые будут носить взаимовыгодный характер. Прежде всего это касается экономической сферы", - пояснил Гюнтер Эттингер.

Он констатировал, что за последние годы Минску и ЕС удалось значительно нормализовать диалог. Эттингер убежден, что обе стороны заинтересованы продолжить эту тенденцию. "Очень убедительным выглядит позиция Беларуси и ее президента с точки зрения стабильности и безопасности, стремление страны быть гарантом мира в регионе и мирного соседства", - резюмировал европейский политик.