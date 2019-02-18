Цена Xiaomi Mi 9 стала известна до выхода. Брать сразу или подождать?

Базовая версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 будет стоить 3499 юаней, или 34,2 тысячи рублей. Продвинутая модификация Explorer Edition обойдется покупателям в 5999 юаней, или почти 59 тысяч рублей. Информацию о ценах распространил сайт Gizmochina со ссылкой на информацию, полученную от топ-менеджеров Xiaomi.
Согласно имеющимся данным, обычный Mi 9 будет доступен в конфигурациях 6/128 и 8/256 гигабайт памяти, а также получит тройную камеру (она будет включать в себя широкоугольник, телезум и сенсор глубины). Модель Explorer Edition получит 12/512 гигабайт памяти, прозрачную заднюю крышку, а также камеру с четырьмя объективами.
Четвертый объектив, как известно из неофициальных данных, будет перископическим - он нужен для того, чтобы обеспечить увеличенное фокусное расстояние камеры и повысить кратность зума.
Теперь - о том, стоит ли платить за этот смартфон те деньги, которые попросит Xiaomi. Недавно один из топов компании, Ван Сян, опубликовал в твиттере результаты тестов AnTuTu - смартфон получил почти 388 тысяч баллов.
Powered by Snapdragon 855, next gen performance! #Mi9 pic.twitter.com/61Be4N9oQA— Wang Xiang (@XiangW_) 15 февраля 2019 г.
Это больше, чем у Lenovo Z5 Pro GT, который набрал примерно 370 тысяч в тех же тестах. Но за слайдер от Lenovo в базовой конфигурации просят 26 тысяч рублей - против 34 тысяч за аппарат Xiaomi.
Впрочем, к середине весны цены, всегда высокие на старте продаж, могут уже упасть - особенно у продавцов на AliExpress. И тогда над покупкой нового флагмана Xiaomi уже можно будет подумать. Кстати, примерно за эти же деньги (32-33 тысячи) сейчас предлагается ультрамодный слайдер Mi Mix 3.
#Mi9... What color should we call this? ❤️💙💜#Xiaomi #SundayFunday pic.twitter.com/G8RV7IULmY— Donovan Sung (@donovansung) 17 февраля 2019 г.
Премьера Xiaomi Mi 9 состоится 20 февраля - в тот же день, когда свои новинки покажет Samsung.