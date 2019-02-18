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18.02.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Citroen C5 Aircross приедет в Россию с умной подвеской

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Citroen. Фото: Пресс-служба Citroen.
Фото: Пресс-служба Citroen.

Во втором квартале 2019 года в России начнутся продажи кроссовера Citroen C5 Aircross, о котором в официальном пресс-релизе французской марки говорится, что это первый автомобиль в линейке Citroen, оснащенный подвеской нового типа Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода.

Переднеприводный среднеразмерный кроссовер, который будет поставляться в Россию с предприятия во французском Ренн-ла-Жанэ, отличается ярким дизайном и оригинальными защитными накладками Airbump и базируется на модульной платформе EMP2. Возможности оформления дизайна экстерьера и интерьера можно расширить за счет множества цветовых комбинаций.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Длина кроссовера составляет 4510 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1670 мм (с учетом рейлингов - в 1705 мм). Межосевое расстояние - внушительное, 2730 мм, как и дорожный просвет  - 230 мм. Объем багажного отделения составляет 720 л (1630 л с опущенными спинками сидений).

Передние сиденья Citroen C5 Aircross наряду с обогревом могут оснащаться системой многоточечного массажа. Отделка - премиального уровня: мягкие пластики, добротная ткань, премиальная кожа Nappa.

В оснащение входит также беспроводное зарядное устройство для смартфонов и система ConnectedCAM Citroen, которая включает в себя HD-камеру с углом обзора 120 градусов, GPS-модулем и встроенной памятью на 16 Гб. При ее использовании, можно выкладывать в соцсети фотографии или 20-секундные видеоролики, не выходя из машины. По функционалу она представляет собой полноценный видеорегистратор.

За безопасность отвечают системы активного экстренного торможения (Active Safety Brake), активная система помощи удержания автомобиля в полосе движения, система редупреждения о возможном столкновении (Collision Risk Alert), система контроля усталости водителя (Coffee Break Alert), система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости c индикацией рекомендуемой скорости, система бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя (Keyless Entry and Start), камера заднего вида Top Rear Vision 180° и активная система мониторинга слепых зон
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Для заказа доступны также и системы, облегчающие движение по пересеченной местности: система Grip Control с функцией Hill Assist Descent Control, система помощи при трогании на уклоне Hill Start Assist и система стабилизации движения прицепа.

На европейском рынке для кроссовера предлагается бензиновый 1,2-литровый 130-сильный турбомотор, 1,6-литровый 180-сильный бензиновый турбоагрегат с регулируемыми фазами распределения, дизельный 1,5-литровый мотор BlueHDi, который генерирует 130 л.с., и 2-литровый 177-сильный турбодизель. Все моторы стыкуются с 6-ступенчатой "механикой" и 8-диапазонным "автоматом", привод предусмотрен исключительно передний.

Информация о линейке моторов и трансмиссий для России, а также о ценах будет обнародована ближе к старту продаж.

Фото: Пресс-служба Citroen.
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#Citroen