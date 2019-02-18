ДНР: Самодельные бомбы на Донецк сбросили с беспилотника

Из Донецка приходят подробности взрывов, которые произошли в понедельник утром в центре города.

Бомбы взорвались сразу в трех местах - возле местного техинститута, спорткомплекса "Шахтер", а также гостиницы Park Inn, где, как известно, проживают представители совместной мониторинговой миссии ОБСЕ. В округе также находятся учреждения руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Согласно последним подтвержденным данным, обошлось без жертв.

Обстоятельства происшествия сейчас изучают местные правоохранительные органы. Как заявил "Интерфаксу" представитель в силовых структурах ДНР, взрывные устройства без оболочки, завернутые в медную фольгу, могли быть сброшены с беспилотного летательного аппарата - по крайней мере, эту версию следователи пока считают приоритетной. Сообщалось также, что неподалеку от места серийного взрыва был найден электродетонатор.

Между тем деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе во вторник будут обсуждать в Москве глава российского МИД Сергей Лавров вместе со своим коллегой Мирославом Лайчаком - министром иностранных дел Словакии, которая сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.