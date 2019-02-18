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18.02.2019 14:29
Рубрика: Digital

Facebook заблокировал страницы проектов телеканала RT по наводке CNN

Текст: Марина Алешина

Компания Facebook заблокировала в своей соцсети сразу четыре популярные страницы проектов, связанных с российским телеканалом RT. Его главный редактор Маргарита Симоньян подтвердила, что фактический акт цензуры был совершен по запросу американского телеканала CNN, который буквально накануне выпустил об этих проектах "разоблачительный" сюжет. В Москве убеждены, что руководство Facebook пошло на беспрецедентную блокировку аккаунтов, которые не нарушали никаких правил социальной сети, из страха быть обвиненным в "связях с Кремлем" и в содействии "российскому вмешательству".

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"Никаких претензий к видео или контенту не было и нет. Но раз CNN позвонил и сказал: "Как вы позволяете этим русским общаться с нашими гражданами?" - то Facebook эти аккаунты просто удалил. Очевидно, что дальше будет только хуже", - говорится в заявлении Маргариты Симоньян на сайте RT. По ее словам, речь идет о проекте In The Now ведущей RT Аниссы Науэй, а также странички Soapbox, Waste-Ed и Backthen, на которые в общей сложности приходится 30 миллионов просмотров в целом, а также астрономические 2,5 миллиарда просмотров размещенных там видео. Примечательно, что еще до того, как они подверглись блокировке, из CNN отправили в редакцию RT запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Формальным поводом стало отсутствие публичного указания на финансирование этих проектов из бюджета RT. Однако ничего подобного от аккаунтов такого рода и не требуется. Это, к слову, подтвердил исполнительный директор проекта RT Джеффри Спаркс в интервью тому же CNN. "Информация о том, кому принадлежит та или иная страница, обычно не указывается, потому что пользователей это не волнует. Это стандартная практика", - заявил Спаркс. Между тем в "разоблачительном" сюжете американского телеканала рассказывается о якобы "тайных" связях In The Now, Soapbox, Waste-Ed и Backthen с RT. CNN обращает внимание, что эти странички особенно популярны среди молодого поколения американцев - "теряющих бдительность милленалов". В сюжете также фигурирует Германский фонд Маршалла - якобы именно с его подачи репортеры CNN напали на "русский след" в соцсетях. "CNN даже не скрывает, что они сделали свое так называемое расследование, а точнее - совершенно шантажистского толка материал по прямой наводке фонда, который финансируется НАТО и Госдепом", - приводит портал RT слова Маргариты Симоньян. В Москве также обращают внимание, что в отношении СМИ других стран, финансируемых полностью или частично за счет госбюджета, подобные шаги Facebook не предпринимал.

Тем временем некоторые западные журналисты также раскритиковали Facebook за блокировку аккаунтов. "Что бы вы там ни думали о России или о чем бы то ни было еще, очень тревожно, что эта троица - CNN, финансируемый Соединенными Штатами Германский фонд Маршалла и Facebook - занимаются избирательной цензурой" - написал у себя в Twitter известный американский писатель, адвокат и журналист Гленн Гринвальд, который в 2013 году прославился тем, что опубликовал на страницах The Guardian серию статей о глобальной слежке, основанных на разоблачениях от экс-агента АНБ Эдварда Сноудена.

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