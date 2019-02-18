Фото: Максим Виторган почти не спит

На фоне скандала с дракой, возникшего на почве семейного недоверия внутри четы Виторган / Собчак, российский актер и режиссер Максим Виторган признался, что у него возникли проблемы творческого плана.

О чем можно предположить из нового поста в Instagram 46-летнего артиста.

"За последние 72 часа я спал 8-9. Трижды переписывал финал #вгороделжедмитрове. И это не финал. Продолжу в самолете: завтра и послезавтра мы в Екатеринбурге играем "В Бореньке чего-то нет". Дай, земля уральская, силушки богатырской в перо мое!" - подписал Виторган небритое фото.

Под которым подписчики желают Максиму здоровья, удачи и творческих успехов. Хотя некоторые осуждают артиста за попытку изобразить на снимке так называемый "дакфейс".

Максим Виторган - сын Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. Известен по фильмам и сериалам "День выборов", "День радио", "О чем говорят мужчины", "Садовое кольцо", "Оптимисты".

Собчак и Виторган поженились в 2013 году. В 2016-м у них родился сын.