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Фото: Максим Виторган почти не спит

Новости
    18.02.2019, 15:59
Текст:   Олег Усков

На фоне скандала с дракой, возникшего на почве семейного недоверия внутри четы Виторган / Собчак, российский актер и режиссер Максим Виторган признался, что у него возникли проблемы творческого плана.

О чем можно предположить из нового поста в Instagram 46-летнего артиста.

"За последние 72 часа я спал 8-9. Трижды переписывал финал #вгороделжедмитрове. И это не финал. Продолжу в самолете: завтра и послезавтра мы в Екатеринбурге играем "В Бореньке чего-то нет". Дай, земля уральская, силушки богатырской в перо мое!" - подписал Виторган небритое фото.

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За последние 72 часа я спал 8-9. Трижды переписывал финал #вгороделжедмитрове . И это не финал. Продолжу в самолете: завтра и послезавтра мы в Екатеринбурге играем «В Бореньке чего-то нет». Дай, земля уральская, силушки богатырской в перо мое!;-))) #мукаперемелитсяпремьерабудет 🔜20,21 марта‼️билеты в обмен на деньги по ссылке в профиле❗️@lzhedmitrov #премьера #театр #максимвиторган

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Под которым подписчики желают Максиму здоровья, удачи и творческих успехов. Хотя некоторые осуждают артиста за попытку изобразить на снимке так называемый "дакфейс".

Максим Виторган - сын Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. Известен по фильмам и сериалам "День выборов", "День радио", "О чем говорят мужчины", "Садовое кольцо", "Оптимисты".

Собчак и Виторган поженились в 2013 году. В 2016-м у них родился сын.

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