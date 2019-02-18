Как перепалка Польши и Израиля сорвала саммит в Иерусалиме

Саммит Вышеградской группы - Польши, Чехии, Словакии, Венгрии - в Израиле отменен из-за очередного конфликта между Варшавой и Тель-Авивом на почве истории Холокоста. По мнению польского эксперта, спор можно было бы уладить, если бы не грядущие выборы в обеих странах.

Конфликт начался с высказывания премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Холокоста. Эти слова, прозвучавшие в ходе его визита в Музей истории польских евреев в Варшаве, процитировало израильское издание Jerusalem Post. И хотя позже посол Израиля в Польше Анна Азари заявила, что речь не шла о польской нации в целом, а канцелярия премьера пояснила, что тот имел в виду лишь некоторых поляков, которые действительно сотрудничали с нацистами, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий успел отказаться от поездки в Израиль на саммит Вышеградской четверки, намеченный на 18-19 февраля. К утру понедельника ранг польского участия в саммите был понижен до министерского, страну на встрече должен был представлять глава МИД Яцек Чапутович. Для спасения встречи Вышеградской группы на этом, зная нервное отношение поляков к вопросу Холокоста, израильским политикам стоило бы остановиться.

В обеих странах хорошо помнят конфликт, который начался с принятия в прошлом году поправок к закону о деятельности Института национальной памяти Польши. Они предусматривают наказание вплоть до трехлетнего тюремного срока для тех, кто "публично, вопреки фактам, приписывает Польше или польскому народу участие, организацию или ответственность за совершение преступлений, совершенных немецким Третьим рейхом". Тогда Израиль при содействии США добился отмены уголовной ответственности в этом документе, поскольку, как поясняла Анна Азари, "он позволяет преследовать выживших жертв Холокоста, которые рассказывают свою историю", в которой поляки не всегда были только жертвами. Но перед этим для восстановления дружественных отношений двух стран была создана специальная комиссия на уровне заместителей глав МИД. Чем кончится история с нынешним конфликтом, пока неясно, ведь в понедельник отношения между Варшавой и Иерусалимом "вошли в пике".

С утра как бы выясненные разногласия между Польшей и Израилем взялся прокомментировать министр иностранных дел этой страны Исраэль Кац. Он не нашел ничего лучше, чем процитировать бывшего премьера Ицхака Шамира: "Поляки всосали антисемитизм с молоком матери". И снова буря в СМИ и требование объяснений, вместо которых Кац сказал в интервью местному радио Reshet Bet следующее: "Историческую правду изменить невозможно. Польша была огромным кладбищем еврейского народа, и эта правда только одна. Антисемитизм цвел в поляках до, во время и после Холокоста. Поддерживать диалог с польским правительством можно и нужно. Но мы не можем забыть о прошлом". Итог: польская делегация отказалась принять участие в саммите стран Вышеградской группы и Израиля. Сообщивший об этом Моравецкий также напомнил, что в израильском Яд ва-Шеме растут тысячи деревьев в память о польских праведниках среди народов мира. Так или иначе, глава правительства Чехии Андрей Бабиш сообщил об отмене саммита, а МИД Израиля объявил, что вместо этого состоятся встречи с главами правительств трех стран Вышеградской группы - Венгрии Виктором Орбаном, Словакии Петером Пеллегрини, Чехии Андреем Бабишем.

Об истинных причинах конфликта "РГ" рассказал польский специалист по Ближнему Востоку, журналист портала Wirtualna Polska Ярослав Кочишевский.

Неужели разногласия настолько принципиальны, что ради них стоило идти на срыв саммита с участием еще трех государств?

Ярослав Кочишевский: Дело в том, что у нас и у них грядут выборы. 9 апреля в Израиле пройдут выборы в Кнессет, а осенью в Польше будут выбирать Сейм и Сенат. Кроме того, у нас в мае - выборы польских депутатов Европарламента. Таким образом, слова Нетаньяху, скорее всего, не хотевшего, таких последствий, польские политики восприняли так нервно, потому что не могли иначе. На это наложились высказывания Исраэля Каца, который тоже не мог иначе, и последовала реакция в Польше, потому что и тут не могли иначе. В итоге мы имеем конфликт, которого никто не хочет, он не в интересах ни одной из сторон, но избежать его невозможно. Ситуация складывается таким образом, что внутриполитическая цена отступления от своих слов для каждой из сторон будет выше, чем внешнеполитические последствия отмены саммита.

В нормальное - не предвыборное - время эту проблему в течение нескольких часов разрешили бы дипломаты двух сторон. Но сейчас и Нетаньяху и Моравецкий должны показать свою силу. Тем более, что речь идет о событиях, которые очень важны для национального самосознания и поляков и израильтян.