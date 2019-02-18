Как правильно выбрать новый автомобиль

Бессонные ночи, телефонные звонки друзьям, подсчет денег на банковском счете и в кубышке - все это сопровождает нестерпимый зуд желания стать автовладельцем. А если в процесс выбора вступают советчики от рекламы, то можно и вовсе сойти с ума. Может проще вспомнить что ты, прежде всего, sapiens, а уж потом homo со всеми слабостями, потратить пару часов и закрыть вопрос без мучений?

В действительности алгоритм для поиска подходящей машины, да и не только, существует давным-давно, только почему-то мы не привыкли доверять собственной логике. Вместо этого пытаемся найти кого-то, кто точно скажет, какой автомобиль самый лучший (надежный, комфортный, экономичный, быстрый) даже не пытаясь прошерстить официальный каталог, имеющийся на сайте любого представительства. Впрочем, начинать надо не с этого.

Берем ручку, лист бумаги или просто ноутбук и пишем предельно откровенное признание примерно такого плана. "У меня есть полтора миллиона рублей, которые я готов потратить на новый автомобиль, страховку и комплект зимней резины. (Если вы не ограничены в средствах данный пункт можно опустить). Машина мне нужна, прежде всего, чтобы ездить на работу и летом, по асфальтированной дороге, на дачу (в дальние, отпускные вояжи, на охоту-рыбалку, в лес за дровами и т.д.).

Большую часть времени я буду в ней один, но по выходным выбираться с женой и двумя детьми за покупками на неделю. Хронически не люблю седаны, с удовольствием давлю на газ, но платить более пяти-семи тысяч рублей транспортного налога не готов. Автоматическая коробка передач - обязательное условие, к вариаторам, "роботам", МКП отношусь скептически. (Трансмиссия только хардкор, только механика). Полный привод - роскошь, лучше вложиться в шины, (или куда же без 4х4 в России…) И, наконец, только сейчас я понял, что мечтал о "немце" или "корейце" ("китайце", "французе", "чехе", отечественном автомобиле)".

Вдаваться в мелочи, наподобие климат-контроля, предпочтительного цвета обивки салона и подсветки макияжного зеркала на этом этапе не стоит, хотя отдельной строкой эти пожелания можно и отметить. Просто для того, чтобы не забыть.

Далее читаем любимую мантру "Чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями" и поутру преобразовываем опус в сухой, табличный остаток. Выглядит он примерно так:

- Немецкая или корейская марка

- Цена до 1,4 млн рублей (Вспоминаем про страховку КАСКО, ОСАГО и шины)

- Не седан

- класс В+ и выше

- мощность двигателя от 125 до 150 л.с (считаем этот диапазон со ставкой 35 рублей за лошадиную силу оптимальным)

- привод на переднюю или заднюю ось

- АКП

- дорожный просвет не менее 150 мм

Теперь находим сводный каталог автомобилей, представленных на российском рынке. Таковых немало, и большая часть с ценами на конкретные модели. Нюанс лишь в том, что полного прайса чаще всего нет и цена представлена минимальная. То есть от ХХХХ рублей. Но и это пока сгодится.

Ну что же, из всего каталога выбираем марки с нужным происхождением и выписываем их. Далее переходим к прайсам искомых автопроизводителей и отсекаем все модели стоимостью свыше 1,4 млн рубле рублей, а также седаны. Оставшиеся перемещаем в наш список. На этом этапе он получается довольно обширным, т.к в него попадают хэтчбеки, возможно универсалы и даже кроссоверы.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

На следующем отсекаем все маломерки. Как правило, автопроизводители указывают класс модели, и этот процесс не составит особого труда. Список становится меньше, но самое кропотливое впереди.

Влезаем в конфигуратор каждой модели или расширенный прайс-лист и смотрим возможные комбинации двигателя и трансмиссии. Выписываем подходящие под условие задачи. Сейчас наши претенденты выглядят примерно так: XXX 1,8 АТ. Ясности становится больше. Если среди них попались полноприводные - безжалостно вычеркиваем и внимательно читаем ТТХ оставшихся.

Возможно вы удивитесь, но после процедуры сегрегации по клиренсу в списке или табличке останется две или три совершенно конкретные модели или даже модификации. Причем, снова взглянув на цену каждой из них, вы вряд ли будете удовлетворены этими цифрами. Скорее всего, они будут на 50-100 тысяч больше требуемых.

Но и тут остается небольшое поле для маневра. Обращаемся к списку комфортных мелочей, которые бы вы хотели иметь, но которыми можно и пожертвовать. Внимательно изучаем комплектации и выбираем ту, которая будет наиболее компромиссной. Причем сэкономить можно на многом, включая климат-контроль, крутую мультимедийку, редко используемые сервисные системы, платный, модный цвет автомобиля и т.д.

Все, в списке остался единственный максимально приемлемый вариант. А вот теперь не грех посмотреть или почитать профессиональные обзоры данного автомобиля. Только имейте в виду, что искать нужно тот, который максимально соответствует выбранной модификации и комплектации. Может случиться и так, что вы будете разочарованы увиденным или услышанным. Однако это совершенно не повод отказываться от покупки той машины, что выбрали, используя максимально прагматичный метод. На сегодняшний день откровенно плохих автомобилей не существует, и каждый из них просто оправдывает свою цену.

Для подержанных автомобилей этот алгоритм выбора также подходит, но нюансов, по которым автомобили будут отсекаться, куда больше. Впрочем, это тема для совершенно другого разговора.