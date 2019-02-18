Комитет по охране здоровья одобрил поправки о паллиативной помощи

Новости

Семь автомобилей пострадали из-за сильного ветра в Москве 11:28
В Москве полиция нашла в лесу 6-летнего ребенка 11:25
Грузия представила новый 120-мм самоходный миномет 11:25
Видео: слепой водитель разогнал Mercedes до 200 км/ч 11:13
На Кубани врачи восстановили женщине глотку из тканей руки 11:10
В Петербурге появилось граффити с Егором Летовым 11:08
Власти Прикамья сообщили о возможном падении ступени ракеты "Союз-2" 11:07
Около 100 классических произведений можно почитать в автобусах Подмосковья 11:07
В грузовике из Читы нашли черную икру на сто миллионов рублей 11:05
СМИ: В центре Донецка прогремел взрыв 11:01
Испанская газета написала хвалебную статью о нацисткой дивизии 11:00
На Урале "Искандеры" уничтожили командные пункты "противника" 10:56
Сэкономили на пушках: появилось фото нового оружия эсминца Zumwalt 10:51
Овечкин забросил 40 шайб в 10 сезонах НХЛ 10:45
В Перми из-за угрозы взрыва эвакуировали гимназию 10:37
На Урале МВД проверит информацию о насилии над женщиной-инвалидом 10:37
Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году 10:37
Москвичи смогут оплатить госуслуги без комиссии 10:36
Цена на нефть марки Brent начала неделю с роста 10:33
На Камчатке возродят традицию полуденного выстрела 10:31
Названы самые выгодные для покупки в России автомобили 10:30
В рейтинге самых популярных авто Москвы сменился лидер 10:22
МРК "Орехово-Зуево" на учениях в Черном море применит ракеты "Калибр" 10:15
Центральный павильон проката в Парке Горького превратят в дом-камень 10:15
В Ингушетии при взрыве газа пострадали пятеро детей и женщина 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
18.02.2019 11:22
Рубрика: Общество

Комитет по охране здоровья одобрил поправки о паллиативной помощи

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект о паллиативной медицинской помощи получил рекомендацию комитета по охране здоровья. Комитет одобрил его для принятия во втором чтении с учетом поправок.

Ранее законопроект обсудили с экспертами, профессиональным сообществом и профильными ведомствами в разных форматах. В частности, в рамках больших парламентских слушаний.
Татьяна Быковская рассказала о медицине будущего в России

Напомним идею законопроекта - неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Нововведения, предложенные по поручению президента, призваны защитить тяжелобольных людей от страданий, дать им возможность в последние годы жизни находиться дома, а не в больнице. Предусматривается большой спектр помощи - от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода. Таким образом, нынешнее понятие "паллиативной медицинской помощи" будет расширено и станет комплексным.

Для того чтобы люди смогли получать полноценную помощь на дому, специально будут созданы выездные патронажные службы. При этом тяжелобольные смогут получать лекарства бесплатно не только лежа в больнице, как это было ранее, но и по месту жительства в дневном стационаре.

Комитет по охране здоровья, поддержав законопроект, рекомендовал Госдуме принять также ряд поправок в рамках второго чтения. Как пояснил зампред комитета Леонид Огуль, они носят в основном технический и лингвистический характер.

Фото: Pixabay
Какие виды сложной медицинской помощи можно получить бесплатно

Как сообщил парламентарий, для оказания пациентам помощи на дому их будут обеспечивать медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень этих медицинских изделий будет утвержден дополнительно.

Уточнено также, что оказанием паллиативной помощи должны будут заниматься медработники, прошедшие соответствующее обучение. Специфика оказания такой категории помощи предусматривает владение не только медицинскими, но и психологическими знаниями. "Эта поправка позволит нам активно развивать в медицинских образовательных учреждениях отдельное направление подготовки врачей паллиативной помощи", - заявил Огуль. Он пояснил, что врач паллиативной помощи должен уметь поставить диагноз, знать, как бороться с болью, уметь правильно общаться с неизлечимо больными пациентами и членами их семей.

Общество Здоровье Власть Работа власти Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году
Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО
Трамп признался, что верит Владимиру Путину
В российском посольстве обеспокоены состоянием Скрипалей
СМИ: Госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение