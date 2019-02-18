Комитет по охране здоровья одобрил поправки о паллиативной помощи

Ранее законопроект обсудили с экспертами, профессиональным сообществом и профильными ведомствами в разных форматах. В частности, в рамках больших парламентских слушаний.

Напомним идею законопроекта - неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Нововведения, предложенные по поручению президента, призваны защитить тяжелобольных людей от страданий, дать им возможность в последние годы жизни находиться дома, а не в больнице. Предусматривается большой спектр помощи - от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода. Таким образом, нынешнее понятие "паллиативной медицинской помощи" будет расширено и станет комплексным.

Для того чтобы люди смогли получать полноценную помощь на дому, специально будут созданы выездные патронажные службы. При этом тяжелобольные смогут получать лекарства бесплатно не только лежа в больнице, как это было ранее, но и по месту жительства в дневном стационаре.

Комитет по охране здоровья, поддержав законопроект, рекомендовал Госдуме принять также ряд поправок в рамках второго чтения. Как пояснил зампред комитета Леонид Огуль, они носят в основном технический и лингвистический характер.

Как сообщил парламентарий, для оказания пациентам помощи на дому их будут обеспечивать медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень этих медицинских изделий будет утвержден дополнительно.

Уточнено также, что оказанием паллиативной помощи должны будут заниматься медработники, прошедшие соответствующее обучение. Специфика оказания такой категории помощи предусматривает владение не только медицинскими, но и психологическими знаниями. "Эта поправка позволит нам активно развивать в медицинских образовательных учреждениях отдельное направление подготовки врачей паллиативной помощи", - заявил Огуль. Он пояснил, что врач паллиативной помощи должен уметь поставить диагноз, знать, как бороться с болью, уметь правильно общаться с неизлечимо больными пациентами и членами их семей.