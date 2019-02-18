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18.02.2019 15:43
Рубрика: Власть

Косачев предупредил главу минобороны Британии об опасности русофобии

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Заявление министра обороны Британии (хотя к нему уместнее применить определение С.В.Лаврова: "министр войны") Гэвина Уильямсона о планах Лондона нарастить военное присутствие имеет сразу несколько источников.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Во-первых, это вписывается в нынешнюю логику НАТО, которая планирует расширить свою активность на севере, как всегда - под предлогами "российских угроз". Поэтому здесь позиции британского минобороны и генсека НАТО вполне совпали.

Во-вторых, есть сугубо британские мотивы. Чем больше шума вокруг брэкзита, как и тумана в "деле Скрипалей", тем больше воинственной суеты вокруг внешних дел.

Ну и, в-третьих, личность самого Уильямсона. Дело не только в его безнадежно образцовой русофобии, из-за которой он с маниакальным упорством поднимает весь Запад на противостояние России. Но на днях произошел неприятный казус непосредственно по вине британского министра: после его неосторожных слов о желании направить британский авианосец Queen Elizabeth в неспокойную зону в Южно-Китайском море, по данным СМИ, сорвался важный визит министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда в КНР, в связи с чем Уилямсона дома подвергли жесткой критике.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Конечно, угрозы разбушевавшегося британца у нас никого особо не впечатлят, но активизация НАТО в Арктике в любом составе - это угроза и повышение рисков. Конечно же, за этим - богатые ресурсы и нервная реакция европейцев на проект "Северный поток 2" и на нынешние размолвки с Америкой: в этих условиях лучше "подстраховаться Арктикой" под шумок о "российской угрозе.

Ну а британскому министру можно напомнить о печальной судьбе его американского коллеги - первого министра обороны США Джеймса Форрестола, которого в 1949 году отправили в клинику в связи с психическим кризисом. Как пишут, во время болезни Форрестол повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат". После чего спрыгнул с крыши. Русофобия и правда опасна для здоровья.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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